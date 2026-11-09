Xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2026.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có chủ đề: “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa pháp luật trở thành động lực kiến tạo phát triển”. Bám sát chủ đề, các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung cao điểm trong tháng 10 và tháng 11.

Ông Thào A Só, Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta (9/11/1946 - 9/11/2026), đặt nền móng cho nền lập hiến, lập pháp Việt Nam. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” do UBND tỉnh tổ chức. Sau thời gian phát động từ ngày 25/8 đến ngày 15/9, cuộc thi thu hút gần 55.000 người đăng ký, với hơn 153.000 lượt bài dự thi, có sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân. Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Nhiều đề cương, tài liệu, hỏi - đáp pháp luật, tin, bài được biên soạn, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Đầu tháng 11, Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Mường Bú tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản và đại diện các tổ chức đoàn thể tại các bản trên địa bàn xã.

Tham gia hội nghị, ông Lèo Văn Ky, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nang Phai, xã Mường Bú, chia sẻ: Sau hội nghị, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền những nội dung đã tiếp thu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bản. Trong đó, chú trọng các nội dung gần gũi, thiết thực như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình; bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Ở cơ sở, các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan thông qua áp phích, băng rôn, cờ phướn tại các tuyến phố, khu trung tâm và trụ sở cơ quan. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai linh hoạt thông qua trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hội nghị, tọa đàm, đối thoại chính sách và sinh hoạt chuyên đề.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại xã Tạ Khoa.

Ông Phan Thanh Lăng, Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, cho biết: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, xã phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sốp Cộp tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gắn với “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Đồng thời, chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt chuyên đề.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được quan tâm triển khai đối với các nhóm đối tượng đặc thù, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người khuyết tật. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp đã tổ chức trên 5.500 cuộc tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến, thu hút hơn 490.000 lượt người tham dự; đồng thời, biên soạn, phát hành hàng nghìn tờ gấp, tờ rơi để người dân tìm hiểu, nghiên cứu.

Cán bộ xã Púng Bánh tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ dừng ở việc truyền tải các quy định mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu, biết vận dụng và tự giác chấp hành pháp luật trong cuộc sống. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho Sơn La phát triển.