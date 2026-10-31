Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 'Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển', khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng (*)

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn tại Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ;

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý; bạn bè quốc tế;

Thưa toàn thể nhân dân!

Hôm nay, trên vùng đất anh hùng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng - Thủ đô gió ngàn, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Chương trình.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên rất vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các quý vị đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã về dự Chương trình trọng thể này.

Trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; trân trọng biết ơn các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831, tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng. Vùng đất, con người nơi đây hội tụ, giao thoa trong sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, có truyền thống hiếu học, có tình yêu quê hương, đất nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất. Thái Nguyên cũng là vùng đất in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Thái Nguyên đã tạo lập được nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển mới rộng lớn hơn sau hợp nhất. Trong thực tiễn thời gian qua, không gian mới đó đã tạo ra động lực mới và đã được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển. Và trên hết, niềm tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân đã trở thành nền tảng vững chắc để Thái Nguyên vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên“Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, là một cực tăng trưởng,hướng đến Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu và nhân dân tham dự Chương trình.

Những mục tiêu đó là rất lớn, nhưng Thái Nguyên cũng đang đứng trước cơ hội chưa từng có trong lịch sử để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu phát triển, nhưng phát triển cuối cùng đều phải hướng tới con người. Phải xây dựng con người Thái Nguyên:Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Phải để mỗi người dân được hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phải làm cho mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi gia đình đều cảm nhận được những chuyển biến tích cực từ công cuộc đổi mới và phát triển của đất nướcnhư chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong tiến trình phát triển của tỉnh, cây chè và văn hóa trà là lợi thế đặc sắc, là sinh kế, là biểu tượng văn hóa của Thái Nguyên. “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tỉnh đang phấn đấu để được UNESCO công nhận trà Thái Nguyên là Di sản văn hóa thế giới.

Việc tổ chức Festival Trà Quốc tế trong dịp này là thể hiện quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa trà, nâng tầm thương hiệu Trà Thái Nguyên và mở rộng giao lưu, hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế. Tỉnh mong muốn thông qua Festival giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Thái Nguyên giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động và cởi mở; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm trà và xây dựng các trải nghiệm du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Phát huy truyền thống 195 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt; xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, bạn bè quốc tế và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*)Tiêu đề do Tòa soạn đặt