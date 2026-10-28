Xây dựng tiêu chí chuẩn hóa việc tổ chức bữa ăn học đường

Khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa) được giám sát chặt chẽ. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 28-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú và dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Toàn văn dự thảo tại đây: du-thao.pdf

Dự thảo hướng tới chuẩn hóa quy trình tổ chức bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng; đồng thời phân định trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, đơn vị cung cấp dịch vụ và gia đình.

Quy trình tổ chức bữa ăn gồm xây dựng kế hoạch hằng năm, lựa chọn đơn vị cung cấp, xây dựng và công khai thực đơn, tiếp nhận, bảo quản, chế biến, vận chuyển, phục vụ bữa ăn, kiểm tra, giám sát và quản lý kinh phí.

Trước mỗi năm học, cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, phân biệt đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và học sinh không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn phải phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn, định mức suất ăn và hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế. Nhà trường có trách nhiệm công khai thực đơn theo ngày hoặc tuần trước khi tổ chức bữa ăn, cập nhật kịp thời nếu có thay đổi.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải tuân thủ quy định pháp luật liên quan. Các tiêu chí cần làm rõ năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc và khả năng truy xuất thực phẩm, điều kiện bảo quản, vận chuyển, chất lượng dịch vụ và phương án xử lý sự cố.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm theo từng hình thức tổ chức bữa ăn. Với trường tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chủ động bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, mua nguyên liệu, chế biến và phục vụ, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các khâu thuộc phạm vi tổ chức của mình. Với hình thức thuê dịch vụ nấu ăn hoặc cung cấp suất ăn, trách nhiệm của các bên được xác định theo thẩm quyền và hợp đồng.

Đối với suất ăn chế biến ngoài trường, đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến. Nhà trường thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn hoặc lồng ghép vào phương án bảo đảm an toàn trường học.

Đáng chú ý, theo dự thảo, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh được tham gia giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bằng hình thức phù hợp như phản ánh, kiến nghị với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền. Gia đình cũng cần cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.