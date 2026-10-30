Xây dựng thương hiệu từ chăn nuôi

Tạo ra sản phẩm sạch, an toàn

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tiếp tục được xác định là giải pháp trọng tâm, thúc đẩy nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại thôn Hoàng Xá, xã Lệ Ninh, ông Nguyễn Văn Mọn là một trong những người tiên phong triển khai mô hình liên kết chăn nuôi lợn hữu cơ. Ông Mọn chia sẻ, nuôi lợn hữu cơ đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng đổi lại sản phẩm bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và không gây ô nhiễm môi trường.

Nhờ ứng dụng chế phẩm sinh học và bổ sung thảo dược, đàn lợn phát triển rất khỏe mạnh. Nền chuồng sử dụng đệm lót vi sinh có khả năng lên men, phân giải chất thải nên không có mùi hôi. Phân hữu cơ sau đó được tận dụng bón cho cây trồng. Từ con giống, thức ăn đến khâu tiêu thụ đều nằm trong chuỗi khép kín, giúp gia đình chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Hiện, gia đình ông đang duy trì nuôi 1 con lợn nái và 20 con lợn thịt.

Nhiều trang trại quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đã áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất - Ảnh: L.Chi

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lệ Ninh Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Thời gian qua, xã Lệ Ninh thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất tập trung gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh; đặc biệt chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của gia đình ông Mọn, Hội Nông dân xã đã tổ chức cho hội viên tham quan học hỏi và đã có 2 hội viên ứng dụng nhân rộng mô hình”.

Song song với chăn nuôi gia súc, mô hình nuôi gà Ai Cập lấy trứng theo hướng an toàn sinh học của anh Nguyễn Trần Long, ở thôn Minh Lệ, xã Nam Gianh cũng là một điểm sáng triển vọng. Nhận thấy giống gà Ai Cập dễ nuôi, sức đề kháng tốt, chất lượng trứng thơm ngon, anh Long đã đầu tư nuôi thử nghiệm 500 con.

Anh Long chia sẻ.“Quá trình nuôi phải bảo đảm quy trình chăn nuôi sạch ngay từ khâu chọn giống, lựa chọn nguồn thức ăn đến cách chăm sóc. Thức ăn cho gà được phối trộn từ bắp, sắn, ốc, rau... và không sử dụng thức ăn công nghiệp. Gà nuôi khoảng 5 tháng bắt đầu đẻ trứng và bước vào giai đoạn sinh sản cao điểm, hầu như ngày nào cũng có trứng thu hoạch.

Hiện tại, năng suất đạt khoảng 300 quả/ngày. Với giá bán 4.000 đồng/quả, mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định và được người tiêu dùng đón nhận rất tích cực. Thời gian tới, tôi dự định nhân đàn lên 2.000 con, từng bước xây dựng thương hiệu trứng gà sạch để cung ứng ra thị trường”.

Mô hình nuôi gà Ai Cập lấy trứng theo hướng an toàn sinh học của anh Nguyễn Trần Long, ở thôn Minh Lệ, xã Nam Gianh - Ảnh: L.Chi

Hướng đến chăn nuôi bền vững

Nắm bắt xu hướng chuyển đổi xanh, năm 2026, xã Nam Gianh đã triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là các mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Gianh Lê Minh Phương, chính sách được thực hiện theo hình thức hỗ trợ sau đầu tư đối với các hộ đáp ứng đủ điều kiện về chuồng trại, nhân lực, kỹ thuật và được cơ quan chuyên môn thẩm định. Dù mới triển khai, các mô hình bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về phát triển nông nghiệp hiện đại. Thời gian tới, Phòng Kinh tế xã sẽ tiếp tục phối hợp với các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực tế, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh động vật diễn biến phức tạp, việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học đóng vai trò quan trọng đối với ngành chăn nuôi. Đây là bước tạo đà để ngành chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình chăn nuôi theo hướng canh tác tự nhiên, chăn nuôi hữu cơ. Đối với các vật nuôi ăn cỏ như trâu, bò, dê, người dân hiện vẫn chủ yếu áp dụng phương thức truyền thống. Trong đó, bò được xác định là vật nuôi chủ lực và được định hướng phát triển theo hướng trang trại thâm canh, hữu cơ.

Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi hữu cơ vẫn đối mặt với không ít rào cản. Điều kiện chăn nuôi thực tế của người dân hiện nay chưa đáp ứng đầy đủ, đồng bộ các yêu cầu quy định, đặc biệt là các yêu cầu về nguồn thức ăn hữu cơ. Vì vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở chăn nuôi nào đủ tiêu chuẩn và được cấp chứng nhận hữu cơ. Kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi hữu cơ chưa có nguồn chính sách riêng, chủ yếu được lồng ghép từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh và các nguồn kinh phí khác…

Những năm qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hỗ trợ 20 cơ sở chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, với 1.170 con lợn, tổng kinh phí trên 2,7 tỉ đồng. Qua đó, góp phần khuyến khích người chăn nuôi từng bước tiếp cận phương thức sản xuất mới, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 31/43 trang trại chăn nuôi quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; 18 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 100% các trang trại quy mô lớn đã áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý môi trường. Bên cạnh đó, trên 90% cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ đã ứng dụng hầm biogas, đệm lót sinh học và tái sử dụng chất thải trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ và kinh tế tuần hoàn; khuyến khích phát triển trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao gắn với kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và chế biến sâu, hướng tới hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ theo hướng bền vững.