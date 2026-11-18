Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 10. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Thương hiệu quốc gia không đơn thuần là dấu ấn nhận diện mà còn phản ánh chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Để tạo dựng vị thế trên thị trường quốc tế, mỗi thương hiệu cần được bồi đắp bằng chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng.

Kiên định với định hướng phát triển dựa trên chất lượng

Tổng Công ty May 10 - CTCP là một trong những doanh nghiệp kiên trì theo đuổi định hướng đó. Trong bối cảnh thị trường thời trang liên tục thay đổi, cạnh tranh ngày càng cao và yêu cầu của người tiêu dùng không ngừng được nâng lên, May 10 đã liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 8 lần liên tiếp.

Trong số 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, May 10 có ba dòng sản phẩm được công nhận, gồm May10 Series, Enternity GrusZ và May10 Classic Suit. Mỗi dòng theo đuổi một trọng tâm phát triển, thể hiện cách doanh nghiệp vận dụng năng lực sản xuất để đáp ứng những yêu cầu khác nhau của thị trường.

May10 Series phát huy thế mạnh thời trang công sở, chú trọng phom dáng, sự vừa vặn và tính tiện dụng. Trang phục hướng đến diện mạo chuyên nghiệp, đồng thời phù hợp với các hoạt động thường ngày. Enternity GrusZ phục vụ nhóm khách hàng đề cao phong cách cá nhân và trải nghiệm cao cấp, tập trung vào thiết kế, chất liệu cùng sự hài hòa của chi tiết.

Trong khi đó, May10 Classic Suit thể hiện kinh nghiệm ở lĩnh vực veston, nơi kết cấu, kỹ thuật may và độ hoàn thiện giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dáng trang phục.

Nền tảng cho danh mục sản phẩm này là kinh nghiệm được tích lũy từ năm 1946, qua hành trình 80 năm xây dựng và phát triển. Từ cơ sở may phục vụ kháng chiến, May 10 từng bước mở rộng hoạt động sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh thời trang nội địa. Quá trình đó tạo điều kiện để doanh nghiệp bồi đắp kỹ năng nghề và năng lực tổ chức thực hiện.

Các thương hiệu cao cấp của May 10. (Nguồn: Tổng Công ty May 10 - CTCP)

Kiên định với định hướng phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, May 10 tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ quản lý, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 - CTCP cho biết, để đáp ứng các yêu cầu bền vững của thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, May 10 thành lập các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhóm ODM và nhóm Sourcing chuyên trách, nhằm tự phát triển các bộ sưu tập mẫu, chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu xanh đạt chuẩn và nâng cao giá trị trên từng đơn hàng.

Doanh nghiệp đồng thời tối ưu hóa quy tắc xuất xứ để khai thác lợi thế thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do, qua đó tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm.

Ông Hoàng Thế Nhu khẳng định: “Trên hành trình hội nhập, việc gìn giữ những giá trị đã làm nên uy tín thương hiệu, đồng thời chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế mới, là nền tảng để May 10 nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển.

Với nền tảng truyền thống vững chắc, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa, May 10 tiếp tục hành trình chinh phục khách hàng bằng chất lượng, chinh phục thị trường bằng uy tín, góp phần đưa thương hiệu thời trang Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Nhu khẳng định.

Thương hiệu quốc gia phải trở thành đòn bẩy chiến lược

Ngày 12/10, phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhấn mạnh, đất nước đang ở thời khắc lịch sử đặc biệt, chính thức mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong bước chuyển mình đó, bà Thái Hương nhận định, Thương hiệu quốc gia không còn chỉ là danh hiệu công nhận mà phải trở thành đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực sáng tạo cho nền kinh tế tri thức, chuyển hóa sức mạnh toàn xã hội thành sự giàu có và văn minh.

Khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam được người tiêu dùng thế giới lựa chọn, đó không chỉ là hàng hóa, mà còn là năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một quốc gia. Vì thế, Thương hiệu quốc gia phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam.

Thương hiệu quốc gia phải nằm trong từng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều nghị quyết mới của Bộ Chính trị, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã điều chỉnh quy chế và tiêu chí xét chọn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý là tiêu chí đổi mới sáng tạo trong 3 giá trị cốt lõi của Chương trình, gồm “Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong”, được nâng từ 180 lên 300 điểm trong tổng số 1.000 điểm. Sự điều chỉnh này thể hiện định hướng chú trọng hơn đến khoa học, công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

“Nếu trước đây, việc đánh giá thương hiệu doanh nghiệp tập trung nhiều vào chất lượng sản phẩm, quy mô và phạm vi thị trường, hiện nay năng lực đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội được quan tâm sâu hơn. Đây cũng là sự thay đổi phù hợp với thực tiễn thị trường quốc tế, nơi các yêu cầu về sản xuất xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội ngày càng được đề cao. Doanh nghiệp muốn duy trì sức cạnh tranh cần có khả năng thích ứng, chống chịu và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao”, ông Phú cho biết.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, với cách tiếp cận rộng hơn về Thương hiệu Việt Nam, tăng cường sự kết nối giữa Thương hiệu quốc gia với thương hiệu địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ, cùng các yếu tố lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Để từng bước hình thành một hệ sinh thái Thương hiệu Việt Nam, hoạt động xây dựng thương hiệu sẽ gắn chặt hơn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, con người, truyền thông và các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước.

Mục tiêu xuyên suốt của Thương hiệu quốc gia sẽ chuyển từ “Sản xuất tại Việt Nam” sang “Tạo ra giá trị từ Việt Nam”, từ tham gia sang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Những doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là những đại diện cho tinh thần “Doanh nghiệp Kiêu Hãnh Việt Nam”: Tạo dựng tên tuổi bằng chất lượng, khẳng định bản lĩnh qua đổi mới và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Mỗi thành tựu được ghi nhận mang theo câu chuyện về con người, năng lực làm nghề và khát vọng đưa giá trị Việt đến với thị trường.

Trong kỷ nguyên mới, xây dựng Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần được đặt trong chiến lược phát triển dài hạn, lấy doanh nghiệp làm chủ thể, chất lượng và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị Việt và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ kinh tế thế giới.