Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, sức mạnh kinh tế được tạo dựng từ những quyết sách đúng đắn, năng lực tổ chức thực hiện và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Thực tiễn 40 năm Đổi mới ở Việt Nam cho thấy, mỗi bước chuyển quan trọng của nền kinh tế đều gắn với quá trình tháo gỡ những rào cản về thể chế, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy tinh thần kinh doanh và mở rộng không gian phát triển cho người dân, doanh nghiệp. Từ chỗ chủ yếu thích ứng với cơ chế thị trường, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và tham gia ngày càng sâu vào đời sống kinh tế quốc tế.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn, trong khi môi trường kinh tế thế giới biến động nhanh chóng và cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt. Điều đó đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân. Sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp giờ đây cần được đo bằng khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho nền kinh tế, đóng góp vào năng lực tự chủ quốc gia và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước. Những khát vọng lớn chỉ có thể trở thành kết quả cụ thể khi được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam vì thế mang ý nghĩa của một cuộc đối thoại về trách nhiệm và khát vọng phát triển. Đây cũng là dịp để những người trực tiếp hoạt động trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những vấn đề cần được quan tâm từ góc nhìn doanh nghiệp, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trong bài phát biểu, Anh hùng Lao động Thái Hương đã đề cập những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của nền kinh tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà đưa ra những đề xuất về định hướng phát triển, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các chủ thể trong việc tạo dựng những giá trị có sức cạnh tranh và lan tỏa.

Anh hùng Lao động Thái Hương - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Việt Nam, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Bà Thái Hương chia sẻ :

“Bộ tứ nghị quyết trụ cột và những nghị quyết hợp lực chiến lược như Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72, Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới là những quyết sách tạo cơ chế phù hợp, dẫn dắt, khích lệ và tạo ra những cánh chim đầu đàn trong từng lĩnh vực; biến khát vọng thành hiện thực, tạo sức mạnh để dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã tạo bệ phóng nội lực sung mãn nhất: tốc độ tăng trưởng GDP duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, thu hút FDI liên tục lập đỉnh và vị thế địa chính trị của Việt Nam được nâng tầm. Chúng ta không còn ở thế phòng ngự mà đang chủ động bứt phá.

Nhìn ra thế giới, xu thế không còn là những khái niệm mơ hồ mà đã định hình rõ nét bằng ba mũi nhọn: trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc, tiêu chuẩn ESG khắt khe và mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây không phải là rào cản mà là cuộc đua giành thị phần toàn cầu.

Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đất nước đang ở thời khắc lịch sử đặc biệt, chính thức mở ra “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Trong bước chuyển mình đó, Thương hiệu Quốc gia không còn chỉ là danh hiệu công nhận mà phải trở thành đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực sáng tạo cho nền kinh tế tri thức, chuyển hóa sức mạnh toàn xã hội thành sự giàu có và văn minh.

Để làm được điều đó, chúng ta cần định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia đạt chuẩn mực quốc tế.

Định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia

Về tầm nhìn: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thế kỷ 21 phải chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số với sáng tạo, R&D, công nghệ cao và giải pháp xanh; từ bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong kỷ nguyên mới, thương hiệu quốc gia đạt chuẩn quốc tế phải là thương hiệu quốc gia xanh, với giá trị cốt lõi là trí tuệ, công nghệ cao, phát triển xanh và bền vững; mục tiêu là chiếm lĩnh vị thế cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tầm nhìn của chúng ta là trở thành “Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới”. Chúng ta định vị Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc giải mã tài nguyên thiên nhiên bằng trí tuệ nhân tạo để chữa lành và tái tạo năng lượng cho con người.

Về sứ mệnh: Thương hiệu Quốc gia mang sứ mệnh nâng tầm giá trị tài sản quốc gia, bảo hộ và tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành: từ thực phẩm sạch, dược phẩm chữa lành đến mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên độc bản.

Sứ mệnh ấy là mang những gì tinh túy nhất của đất trời và trí tuệ Việt Nam ra thế giới một cách kiêu hãnh và sống động, góp phần xây dựng Thương hiệu Quốc gia mới có uy tín toàn cầu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh này, cần phân vai rõ ràng, quyết liệt giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Vai trò của Nhà nước – “Nhạc trưởng kiến tạo và bệ đỡ thể chế vững chắc”

Nhà nước giữ vai trò định hình “hệ điều hành” vĩ mô, tạo không gian và bệ phóng cho doanh nghiệp, tập trung vào ba vai trò cốt lõi:

Một là, dẫn dắt bằng quy hoạch thể chế xanh: Cụ thể hóa các quyết sách lớn thành hành lang pháp lý thông thoáng cho mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và mục tiêu Net Zero.

Hai là, bảo hộ tri thức bản địa làm tài sản quốc gia: Nhà nước cần có chiến lược nâng tầm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối đa cho kho báu là nông nghiệp: nông, lâm, thủy hải sản, đặc biệt là dược liệu của Việt Nam – lĩnh vực chúng ta tự hào có trên 5.000 loài thảo dược, xếp thứ 15/25 quốc gia có đa dạng sinh học lớn nhất, cùng di sản y học lừng lẫy của các bậc Thánh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông…

Chúng ta quyết tâm đưa giá trị bản địa độc bản và cây dược liệu Việt Nam bước ra thế giới thông qua một hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp tuần hoàn Net Zero và chuỗi tổ hợp du lịch chữa lành ESG; đưa khoa học công nghệ đỉnh cao và mô hình quản trị tài chính toàn cầu vào cuộc.

Mục tiêu là số hóa bản đồ gen của dược liệu, đưa vào chế biến sâu để nhân giá trị tinh chất lên hàng chục, hàng trăm lần, biến dược liệu thô thành “Tài sản trí tuệ quốc gia”.

Ba là, ngoại giao kinh tế tầm cao: Biến mạng lưới ngoại giao toàn cầu thành các trạm xúc tiến, bảo trợ cho các sản phẩm Thương hiệu Quốc gia vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe của các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản.

Vai trò của doanh nghiệp – “Chiến binh tiên phong và thực thi chuẩn mực”

Nếu Nhà nước kiến tạo bệ đỡ pháp lý thì doanh nghiệp là mũi nhọn trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu bằng sản phẩm và dịch vụ thực chất. Không thể có một thương hiệu quốc gia hùng mạnh nếu thiếu những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu và các thương hiệu dẫn dắt.

Quốc gia tạo bộ khung; doanh nghiệp tạo sức sống cho thương hiệu đó. Doanh nghiệp là đại sứ ngoại giao kinh tế, trực tiếp chinh phục thị trường quốc tế, tạo việc làm, tầm ảnh hưởng và niềm tin đối với quốc gia mình.

Cộng đồng doanh nghiệp cam kết thực hiện ba nhiệm vụ chiến lược:

Một là, tăng tốc bằng công nghệ đỉnh cao: Khối doanh nghiệp nhà nước dẫn dắt hạ tầng, khối doanh nghiệp tư nhân linh hoạt ứng dụng AI và quản trị số. Trong ngành dược liệu, chúng tôi dùng AI giải mã ma trận sinh học thảo dược, tối ưu chuỗi giá trị đa ngành, tạo ra những sản phẩm độc bản mà không quốc gia nào có thể sao chép.

Hai là, tự nguyện khắt khe với chính mình bằng chuẩn ESG: Thực hiện những tiêu chuẩn cao về môi trường – xã hội – quản trị. Chúng tôi làm kinh tế không đánh đổi môi trường; xây dựng chuỗi giá trị cộng sinh, nuôi dưỡng sinh kế người nông dân, đưa họ trở thành mắt xích đầu tiên từ vùng trồng dược liệu đến nhà máy hiện đại.

Ba là, cộng hưởng đa ngành để đi ra biển lớn: Chúng tôi kết hợp sản xuất xanh với mô hình du lịch sinh thái chữa lành. Khi doanh nghiệp Việt Nam đi ra quốc tế, chúng tôi sẽ đi cùng nhau dưới một ngọn cờ chung – Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, chấm dứt tư duy cạnh tranh phá giá, cùng nhau chia sẻ chuỗi năng lượng xanh.

Khát vọng cống hiến của doanh nghiệp đã sẵn sàng. Khi tầm nhìn của người đứng đầu đất nước gặp gỡ khát vọng tự cường của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam xin hứa trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sẽ dốc hết tâm lực, trí lực và tài lực, quyết tâm góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định một Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thịnh vượng, văn minh và trường tồn!”