Xây dựng Thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10. (Nguồn: Báo Công Thương)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh như vậy tại buổi họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra chiều 29/9.

227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Theo Thứ trưởng, kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, chương trình đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%.

Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của Chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026.

Thay mặt Hội đồng, Thứ trưởng chúc mừng doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm nay; chúc doanh nghiệp tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy giá trị và uy tín của Thương hiệu quốc gia để vươn tới những thành công mới.

Cùng đó, cảm ơn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan và đội ngũ chuyên gia đã tích cực phối hợp trong quá trình đánh giá, xét chọn, xét chọn, góp phần giữ vững chất lượng và uy tín của chương trình.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước.

Theo định hướng đó, chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế.

Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Để cụ thể hóa định hướng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đề nghị doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm. Với bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng tin tưởng doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội.

Các dòng gạo ST25, ST24, Hương Lài Sữa Dẻo, Nàng Mây, Japonica, Đài Thơm… nhiều lần được vinh danh “Thương hiệu quốc gia” và “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 bám sát ba giá trị cốt lõi

Báo cáo quá trình triển khai, kết quả kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 và giới thiệu kế hoạch tổ chức, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2026 đánh dấu 23 năm hình thành, phát triển của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và kỳ xét chọn lần thứ 10.

“Đây là dịp ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và xây dựng uy tín trên thị trường; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của thương hiệu trong nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của sản phẩm Việt Nam”, ông Hoàng Minh Chiến nhấn mạnh.

Kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình tiếp tục được hoàn thiện.

Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tiếp đó, ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Điểm đáng chú ý là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí Đổi mới, sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm.

Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Minh Chiến, việc xét chọn được triển khai theo Quy chế của Chương trình và hệ thống tiêu chí áp dụng cho năm 2026, bám sát ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Quá trình thực hiện kết hợp đánh giá hồ sơ với kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng và thẩm định thực tế với trường hợp cần thiết.

Ông Hoàng Minh Chiến nêu rõ, ý nghĩa của kết quả xét chọn cần được nhìn nhận ở chất lượng và khả năng lan tỏa của thương hiệu được công nhận. “Mỗi sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần góp phần củng cố niềm tin của khách hàng với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam bằng chất lượng ổn định, uy tín kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp”.

Bộ Công Thương đang triển khai việc chuẩn bị Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 vào ngày 16/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”.

Hình tượng “dòng chảy” được lựa chọn để khái quát hành trình hình thành và phát triển liên tục của thương hiệu Việt Nam, khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, trí tuệ và khát vọng của con người Việt Nam.

Chương trình còn được bồi đắp qua chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp; từ đó hội tụ thành sức mạnh của Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.