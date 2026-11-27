Chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh thương hiệu

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng với hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian, tri thức bản địa và những giá trị được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đây không chỉ là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc mà còn là nguồn lực giàu tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, mang dấu ấn riêng của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Mục tiêu phấn đấu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy phát triển, từ bảo tồn, gìn giữ đến chủ động khai thác, phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Giá trị của một di sản không chỉ dừng lại ở khả năng thu hút khách tham quan mà còn có thể được nhân lên thông qua các sản phẩm sáng tạo, dịch vụ trải nghiệm, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực trực tiếp kiến tạo chất lượng phát triển, hiện diện trong giáo dục con người, tổ chức đô thị, xây dựng môi trường kinh doanh, phát triển du lịch, ứng xử trên không gian mạng và định vị thương hiệu quốc gia. Thực tiễn cho thấy, những quốc gia phát triển thành công các ngành công nghiệp văn hóa không chỉ thu được lợi ích kinh tế mà còn tạo dựng được sức ảnh hưởng thông qua việc lan tỏa lối sống, hệ giá trị và hình ảnh đất nước. Mỗi bộ phim, tác phẩm âm nhạc, sản phẩm thời trang hay món ăn truyền thống, khi được đầu tư bài bản và có khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn, đều có thể trở thành một phương tiện quảng bá văn hóa, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Tuy nhiên, từ tiềm năng văn hóa đến một thương hiệu có sức cạnh tranh là cả một quá trình đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, bền bỉ. Thương hiệu quốc gia không thể chỉ được tạo dựng bằng biểu trưng, khẩu hiệu hay những chiến dịch quảng bá quy mô lớn, mà trước hết phải được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm, chiều sâu bản sắc, năng lực sáng tạo và niềm tin của công chúng.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group, lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng thấu hiểu con người Việt Nam, từ khẩu vị hằng ngày đến những giá trị văn hóa hiện diện trong từng món quà ngày Tết. (Ảnh: Tiến Khôi)

Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với phát triển công nghiệp văn hóa. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group, cho rằng: “Một sản phẩm mới sẽ thật sự chỉ có ý nghĩa khi mà sản phẩm đó được người tiêu dùng lựa chọn lần thứ hai”. Theo ông Hiếu, lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng thấu hiểu con người Việt Nam, từ khẩu vị hằng ngày đến những giá trị văn hóa hiện diện trong từng món quà ngày Tết. Để cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam không nhất thiết phải trở nên giống họ, mà cần phát huy lợi thế riêng, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với các ngành công nghiệp văn hóa. Bản sắc dân tộc cần được xem là lợi thế cạnh tranh, là chất liệu để sáng tạo nên những sản phẩm có ngôn ngữ biểu đạt hiện đại, phù hợp thị hiếu công chúng nhưng không hòa tan trong dòng chảy văn hóa toàn cầu. Mỗi sản phẩm cần chứa đựng một câu chuyện, chuyển tải những giá trị đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam, qua đó tạo dựng sự khác biệt và khả năng nhận diện trên thị trường.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông và công nghệ số

Trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ phụ thuộc vào chất lượng nội tại mà còn gắn chặt với khả năng tiếp cận công chúng, tổ chức phân phối và xây dựng hệ sinh thái truyền thông. Một sản phẩm giàu giá trị văn hóa nhưng thiếu phương thức quảng bá hiệu quả sẽ khó mở rộng thị trường, nhất là trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Việc Báo Nhân Dân nâng cấp Chuyên trang Thương hiệu quốc gia, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp dữ liệu và phát triển các phiên bản đa ngôn ngữ là một hướng tiếp cận đáng chú ý trong việc xây dựng hệ sinh thái thông tin, quảng bá thương hiệu Việt Nam. Chia sẻ về định hướng phát triển Chuyên trang Thương hiệu quốc gia, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cho rằng việc liên kết và giới thiệu doanh nghiệp ra quốc tế là điều vô cùng quan trọng”.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cho rằng việc liên kết và giới thiệu doanh nghiệp ra quốc tế là điều vô cùng quan trọng”. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Theo ông Lê Quốc Minh, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng khả năng tích hợp dữ liệu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư, đối tác và người tiêu dùng tìm kiếm, tra cứu thông tin về doanh nghiệp, thương hiệu Việt Nam. Cùng với tiếng Việt, việc phát triển các phiên bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Hàn Quốc góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin giả, thông tin sai lệch xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, vai trò của các cơ quan báo chí chính thống càng trở nên quan trọng trong việc cung cấp thông tin có độ tin cậy cao, góp phần củng cố niềm tin của công chúng và đối tác đối với thương hiệu Việt Nam. Từ cách làm này, có thể mở rộng hướng tiếp cận đối với sản phẩm công nghiệp văn hóa thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu số, phát triển các nền tảng giới thiệu sản phẩm đa ngôn ngữ, kết nối chủ thể sáng tạo với nhà đầu tư, doanh nghiệp phân phối và công chúng quốc tế. Những câu chuyện về di sản, làng nghề, nghệ nhân, tác phẩm nghệ thuật hay quá trình hình thành một sản phẩm sáng tạo cần được chuyển tải bằng phương thức hiện đại, sinh động, phù hợp từng nhóm công chúng.

Trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp văn hóa không chỉ phụ thuộc vào chất lượng nội tại mà còn gắn chặt với khả năng tiếp cận công chúng, tổ chức phân phối và xây dựng hệ sinh thái truyền thông. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp kiêm Giám đốc Điều hành Admicro cho biết: “Chúng tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc khai thác yếu tố uy tín của thương hiệu mà còn hơn thế nữa: lan tỏa giá trị của thương hiệu, đem lại cơ hội về mặt tăng trưởng giá trị thương hiệu cũng như điều kiện kinh doanh trên toàn cầu”. Theo bà Phan Đặng Trà My, việc phát triển các định dạng truyền thông hiện đại như Mega Story, hình ảnh, video, dữ liệu trực quan, kết hợp với chuẩn hóa thông tin, chuyển ngữ và kết nối mạng lưới truyền thông quốc tế sẽ giúp thương hiệu Việt Nam tiếp cận đông đảo công chúng, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đây là những phương thức có thể phát huy hiệu quả trong việc đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Khi công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ sáng tạo, lưu giữ và lan tỏa văn hóa, những giá trị tưởng chừng chỉ giới hạn trong phạm vi một cộng đồng, một địa phương có thể tiếp cận công chúng toàn cầu. Song, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trên nền tảng nội dung có chất lượng. Quá trình số hóa, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm văn hóa cần gắn với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng giá trị nguyên bản của di sản, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng, nghệ nhân và những người trực tiếp tham gia sáng tạo.