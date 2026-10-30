Xây dựng thương hiệu nâng tầm giá trị nông sản

Để xây dựng thương hiệu mạnh, trước hết, nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tuân thủ quy trình an toàn và xây dựng mã số vùng trồng. Chính quyền hỗ trợ quảng bá đặc sản, kết nối doanh nghiệp và thị trường; đồng thời gắn phát triển thương hiệu với quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Muốn có thương hiệu tốt phải có sản phẩm chất lượng ổn định và chuỗi liên kết bền vững. Để có được điều này, địa phương cần rà soát lợi thế từng vùng, xác định sản phẩm chủ lực phù hợp với quy mô sản xuất và nhu cầu thị trường; hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tuân thủ quy trình an toàn, truy xuất nguồn gốc, duy trì chất lượng đồng đều. Cần kiểm soát chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường và bảo vệ uy tín nông sản thông qua xây dựng mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và chứng nhận sản xuất an toàn.

Cùng với đó, Đồng Nai cũng quan tâm phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong cung ứng đầu vào, chuyển giao kỹ thuật, thu mua, chế biến và phân phối. Theo Kế hoạch số 249/KH-UBND, ngày 8-9-2026 của UBND thành phố, mục tiêu đến năm 2030 là phát triển 90 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước và 150 chuỗi do các chủ thể chủ động thực hiện theo hợp đồng. Để các chuỗi thực sự bền vững cần có hợp đồng tiêu thụ rõ ràng, xác định trách nhiệm và lợi ích của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Trong xu thế chuyển đổi số, cần đẩy mạnh quảng bá nông sản trên nền tảng số, kết nối thương mại điện tử, hội chợ và hệ thống bán lẻ; đồng thời bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn tình trạng mạo danh nguồn gốc. Các ngành chức năng thường xuyên cung cấp thông tin về tiêu chuẩn, dự báo nhu cầu thị trường, tổ chức xúc tiến thương mại giúp người sản xuất chủ động kế hoạch, hạn chế tình trạng cung vượt cầu hoặc sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng. Doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân phải là những chủ thể trực tiếp tạo dựng uy tín sản phẩm.

Thương hiệu nông sản không phải muốn là làm được ngay, sản phẩm phải được khẳng định bằng chất lượng, khả năng cung ứng và uy tín lâu dài. Khi vùng nguyên liệu được tổ chức bài bản, chuỗi liên kết vận hành hiệu quả, sản phẩm có thương hiệu và thị trường ổn định thì lợi thế nông nghiệp của Đồng Nai mới chuyển hóa thành giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh và tạo thu nhập bền vững cho người sản xuất.