Xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan gian hàng tại hội chợ.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng các đơn vị của Thanh Hóa. Trong đó có các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan gian hàng tại hội chợ.

Các gian hàng được bố trí theo từng khu vực, giới thiệu đa dạng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; các mặt hàng công nghiệp chế biến, thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống.

Riêng tỉnh Thanh Hóa bố trí khu gian hàng chung rộng gần 200m2 để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP. Đây là không gian quảng bá những thành tựu phát triển công nghiệp nông thôn, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa và giá trị sản phẩm của các địa phương trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan gian hàng tại hội chợ.

Trực tiếp đến tham quan các gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch của Thanh Hóa.

Đây cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP; chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tham quan gian hàng tại hội chợ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và các đơn vị tham gia Hội chợ. Các gian hàng bố trí, sắp xếp, trưng bày khoa học, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP phong phú về chủng loại và có chất lượng cao, thể hiện được đặc trưng vùng miền của mỗi địa phương.

Đồng thời đánh giá cao các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đã chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, mẫu mã, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan gian hàng tại hội chợ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị chủ động nguồn cung sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đến tham quan, mua sắm của người dân trong thời gian diễn ra hội chợ. Ban Tổ chức, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ tiếp tục thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho hoạt động tham quan, mua sắm của Nhân dân.