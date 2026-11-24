Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức định kỳ hằng tháng, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Trị, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng phát triển của vùng đất Quảng Trị. Tại điểm cầu phường Nam Đông Hà, chương trình có các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, đội kèn, trình diễn áo dài và lễ hội đường phố. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình bắn pháo hoa nổ tầm cao tại cả hai điểm cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, Quảng Trị có những tiềm năng, lợi thế khác biệt khi hội tụ các giá trị nổi bật về di sản thiên nhiên thế giới, hệ thống di tích lịch sử cách mạng cùng những nét văn hóa đặc sắc. Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị mà còn tạo không gian kết nối các giá trị di sản, chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hoàng Nam, thông qua chuỗi sự kiện được tổ chức định kỳ hằng tháng, tỉnh Quảng Trị hướng tới khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để địa phương tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trong đêm khai mạc Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới, Quảng Trị). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Dịp này, Ban tổ chức công bố các giải thưởng du lịch quốc tế năm 2026 dành cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hai danh hiệu: Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam; đồng thời công bố bản quyền Đề án tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị.

Diễn ra từ ngày 24 - 30/11, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 có nhiều hoạt động phong phú, được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử cách mạng và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 - 29/11 tại Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị, lễ hội dự kiến có sự tham gia trình diễn của 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại khu vực Thành cổ Quảng Trị, Ban tổ chức dự kiến thực hiện nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m² kết hợp trình diễn khinh khí cầu.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn trong đêm khai mạc Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới, Quảng Trị). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, sự kiện còn chú trọng lan tỏa những giá trị lịch sử, thông điệp hòa bình thông qua Lễ hoa đăng cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn và nghi thức thả 260 chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị như: Biểu diễn kỵ binh, quân nhạc của lực lượng Công an nhân dân; biểu diễn mô tô nước nghệ thuật kết hợp pháo sáng trên sông Nhật Lệ. Các hoạt động khác gồm đêm nhạc rock với sự tham gia của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave; không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An”; lễ hội Yoga biển; trải nghiệm dù lượn “Bay trên miền Di sản”; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình, săn mây và hành trình mô tô khám phá cung đường Phong Nha - Khe Sanh...

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Tuần Văn hóa - Du lịch sẽ được tổ chức định kỳ từ ngày 24 hằng tháng với các hoạt động, sản phẩm phù hợp với từng thời điểm, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, kích thích nhu cầu chi tiêu của du khách và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa bền vững.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý, bình ổn giá và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.