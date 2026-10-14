Xây dựng thương hiệu du lịch Đồ Sơn gắn với thế mạnh biển đảo, di sản

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ, việc khảo sát thực tiễn tại các địa phương có ý nghĩa quan trọng phục vụ quá trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết, giúp các chính sách khi ban hành sát với yêu cầu phát triển và có tính khả thi cao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại cuộc làm việc

Đoàn lựa chọn Đồ Sơn làm địa điểm khảo sát xuất phát từ những dấu ấn đặc biệt của vùng đất này trong lịch sử phát triển du lịch miền Bắc. Từ nhiều thập niên trước, Đồ Sơn từng là điểm đến nghỉ dưỡng, tham quan lý tưởng, gắn với ký ức của nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của nhiều điểm đến khác, tại ngay Hải Phòng cho đến Quảng Ninh và các địa phương lân cận, Đồ Sơn đứng trước yêu cầu phải xác định lại vị trí, lợi thế cạnh tranh và hướng phát triển phù hợp.

Việc khảo sát nhằm nhận diện những điểm nghẽn đang cản trở khai thác tiềm năng, đồng thời tìm kiếm cơ chế, chính sách có thể góp phần tạo điều kiện để Đồ Sơn phát huy tốt hơn những lợi thế sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm theo định hướng bốn mùa

Theo Báo cáo của UBND phường Đồ Sơn, phường được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp các phường Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Hải Sơn và một phần phường Tân Thành; diện tích tự nhiên 25,54km² gồm 10 tổ dân phố với dân số khoảng gần 26.000 người.

Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn Nguyễn Quang Diện chia sẻ về thực tế phát triển du lịch tại địa phương

Đồ Sơn từ lâu được biết đến là điểm du lịch, nghỉ mát lý tưởng, là vùng đất tiềm năng, nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên - lịch sử - văn hóa, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế với các ngành mũi nhọn là du lịch - dịch vụ và kinh tế biển. Khu du khu du lịch Đồ Sơn được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh năm 2024 và có 5 điểm được công nhận là điểm du lịch theo Luật Du lịch; 13 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030 và Quyết định số 323/QĐ-TTg, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Đồ Sơn được định hướng “Xây dựng đô thị du lịch mang tầm vóc quốc tế; hình thành các khu đô thị phức hợp Đồi Rồng, Bằng La... gắn với các trung tâm thể thao, vui chơi giải trí, du lịch biển. Phát triển khu dịch vụ, cáp treo, vui chơi giải trí tại khu vực Hòn Dấu”.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu

Giai đoạn 2020 - 2025, địa phương đã tập trung huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch kết hợp giữa rừng và biển, tạo các sản phẩm du lịch khác biệt của Đồ Sơn, địa phương vừa có biển, vừa có rừng. Từng bước hình thành hệ thống khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn. Số khách du lịch tăng bình quân 8,58%/năm và doanh thu tăng 15 - 18%/năm trong giai đoạn.

Hệ thống cơ sở lưu trú có 102 cơ sở với khoảng 3.500 buồng, trong đó 1 khách sạn tương đương 5 sao, 1 khách sạn 4 sao và 3 khách sạn tương đương 3 sao; còn lại chủ yếu là khách sạn, nhà nghỉ quy mô nhỏ, hộ gia đình.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Vũ Minh Đạo phát biểu

Phát huy lợi thế, Đồ Sơn xác định việc tăng cường kết nối với khu vực trung tâm Hải Phòng có thể góp phần hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng hơn cho người dân và du khách. Sản phẩm, sự kiện từng bước đa dạng theo định hướng “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”: lễ hội xuân (Lễ hội Hòn Dấu), du lịch biển mùa hè, Lễ hội chọi trâu; du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái, thể thao, hội nghị (MICE)...

Tuy nhiên, theo đại diện UBND phường, những bất cập về định hướng quy hoạch, quản lý và khai thác quỹ đất ven biển, chất lượng môi trường biển và sự thiếu đồng bộ của hệ thống hạ tầng đang là điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển du lịch Đồ Sơn theo hướng hiện đại, bền vững.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu

Bên cạnh đó, các chính sách hiện naychưa đủ hấp dẫn đối với các dự án vui chơi giải trí, tổ hợp du lịch quy mô lớn, chưa hình thành hệ sinh thái liên kết thương mại - dịch vụ - du lịch. Chưa có thể chế, cơ chế pháp lý cho kinh tế đêm. Nhân lực du lịch còn yếu, nhất là về kỹ năng quản lý, tổ chức sự kiện, trình độ ngoại ngữ...

UBND phường Đồ Sơn cũng kiến nghị cơ chế cho phép địa phương thu hồi, sắp xếp lại nhà, đất của các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước tại các khu du lịch sử dụng không hiệu quả để đấu giá, kêu gọi đầu tư.

Có cơ chế ưu đãi nâng cao chất lượng điểm đến

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo cơ chế vượt trội để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng Nguyễn Thành Trung thông tin tại cuộc làm việc

Theo đại diện UBND phường Đồ Sơn, việc giới hạn địa bàn áp dụng Điều 5, Điều 7 theo “trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được xác định tại Quy hoạch hệ thống du lịch” (Điều 4) là cần thiết để tập trung nguồn lực.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung thành phố Hải Phòng vào nhóm đô thị được áp dụng tại khoản 1 Điều 4 (cùng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) của dự thảo Nghị quyết, do Hải Phòng là thành phố trực thuộc trung ương có Khu thương mại tự do và cửa ngõ quốc tế (cảng biển, sân bay Cát Bi).

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng Phạm Thu Xanh phát biểu

Đồng thời, bổ sung Đồ Sơn là trung tâm du lịch, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch Quốc gia, cùng với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Cát Bà của Hải Phòng tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Đề nghị xem xét lựa chọn Đồ Sơn làm địa bàn thí điểm kinh tế đêm, du lịch du thuyền và sản phẩm tích hợp văn hóa - thể thao - giải trí - mua sắm, gắn với Khu thương mại tự do Hải Phòng. Đề nghị thí điểm theo khu vực có ranh giới rõ ràng, có cơ chế miễn trách nhiệm đi kèm.

Quang cảnh chương trình

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cũng góp ý cần có những chính sách thực sự đột phá để phát triển du lịch và tháo gỡ được khó khăn, điểm nghẽn của các địa phương; có cơ chế ưu đãi đủ rõ cho việc nâng cao chất lượng điểm đến hiện có, hỗ trợ phát triển du lịch di sản - điểm nhấn của du lịch Việt Nam…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ đánh giá cao các ý kiến tại cuộc làm việc, cho đây là cơ sở quan trọng để Ủy ban góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Đoàn khảo sát tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15, phường Đồ Sơn

Phó Chủ nhiệm Tạ Văn Hạ cũng lưu ý, lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn, Đồ Sơn cần khai thác hết tiềm năng, lợi thế của mình, có các sản phẩm tạo dựng thương hiệu của du lịch Đồ Sơn; quan tâm làm sạch môi trường biển; khắc phục tình trạng du lịch một mùa; cần có hệ sinh thái cao cấp hơn gắn với giải trí, kinh tế đêm, phát triển tổ hợp du lịch sự kiện, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe...