Người dân tham quan các gian hàng tại không gian văn hóa - ẩm thực ở công viên Quảng trường thành phố (phường Tân Triều) trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

Đối với lĩnh vực văn hóa và du lịch, ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu điểm đến, mà còn mở ra phương thức mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tối ưu hóa trải nghiệm của du khách trên môi trường số.

Số hóa các điểm đến

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đồng Nai có hệ thống tài nguyên văn hóa và du lịch đa dạng, bao gồm 121 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt và hơn 1,5 ngàn di tích, địa điểm có giá trị văn hóa, lịch sử phân bố tại các địa phương. Bên cạnh đó, thành phố có 28 khu, điểm du lịch phục vụ nhu cầu trải nghiệm, vui chơi giải trí cho du khách… Đây là dư địa lớn để số hóa dữ liệu, xây dựng bản đồ du lịch số, ứng dụng công nghệ tương tác và định hình điểm đến có bản sắc riêng của Đồng Nai.

Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững tại Đồng Nai” vào đầu tháng 11-2026, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh nhấn mạnh: Đồng Nai là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với hệ sinh thái tự nhiên, tài nguyên rừng, hồ, sông, cùng với các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản làng nghề, sản phẩm nông nghiệp và đời sống văn hóa cộng đồng đa dạng... Việc kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số, phát triển văn hóa và du lịch là yêu cầu cần thiết hiện nay. Đây là cơ hội để giới thiệu sâu rộng hơn những giá trị đặc trưng của địa phương, hình thành điểm đến có bản sắc, nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng thị trường và tạo thêm động lực phát triển kinh tế của Đồng Nai.

Bà Liên Nguyễn, Giám đốc phụ trách Chính sách công và Quan hệ Chính phủ của Google tại Việt Nam chia sẻ: Việc số hóa các điểm đến du lịch tại Đồng Nai là định hướng đúng đắn và phù hợp. Bởi với sự phát triển của công nghệ và các nền tảng xã hội hiện nay, khi địa phương số hóa được các điểm đến, những hình ảnh, vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa sẽ đến được với khách du lịch nhanh hơn, tiện hơn và xa hơn.

Phát triển du lịch thông minh

Theo nhiều chuyên gia, quá trình chuyển đổi số có thể là số hóa dữ liệu điểm đến, xây dựng bản đồ du lịch số, giới thiệu di sản bằng công nghệ tương tác, phát triển nội dung đa phương tiện, kết nối thông tin dịch vụ và hỗ trợ du khách tiếp cận điểm đến thuận tiện hơn. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, tôn trọng bản sắc văn hóa cộng đồng và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc điều hành mạng lưới Rồng Xanh Toàn Cầu và CEO Vietnam Brand Purpose nhận định: Đồng Nai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thương hiệu điểm đến, phát triển du lịch thông minh. Trong đó, thành phố có vị trí chiến lược quan trọng, có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng biển Phước An… Đây là những “cửa ngõ” để thu hút du khách đến với địa phương. Đồng Nai cũng có hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, rừng, hồ phong phú - đây là nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững. Ngoài ra, các sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề, sản phẩm du lịch vườn ở Đồng Nai cũng khá đa dạng.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thanh Giang cũng đề xuất: Với những thế mạnh về công nghiệp, logistics và vị trí “cửa ngõ” của khu vực Đông Nam Bộ, địa phương có thể nghiên cứu sáng kiến về phát triển du lịch công nghiệp và MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện); xây dựng tour tham quan “con đường công nghiệp” từ nhà máy kiểu mẫu, trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), tới các tuyến đường logistics và tham gia các hội nghị, sự kiện đổi mới sáng tạo, công nghệ cao…

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố ngày càng chú trọng việc ứng dụng công nghệ, thúc đẩy các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của địa phương, cũng như mở rộng các tiện ích dịch vụ để thu hút khách du lịch đến với Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giám đốc Công ty TNHH An Phú Trường Thịnh (phường Tam Hiệp), chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, du lịch cho biết: Thời gian qua, công ty chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong việc vận hành hệ thống của doanh nghiệp; đẩy mạnh các kênh marketing trực tuyến, cũng như tăng cường các hoạt động livestream, sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá các sản phẩm du lịch của công ty và kết nối du khách với các điểm đến, tour, tuyến du lịch trên địa bàn Đồng Nai.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh chia sẻ thêm: Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực xây dựng thương hiệu điểm đến cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, địa phương, đơn vị quản lý di tích, điểm du lịch, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị công nghệ… Việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đảm bảo tính liên thông, khả năng sử dụng, hiệu quả đầu tư; đồng thời phải gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Hiện nay, du khách có xu hướng tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ, trải nghiệm và chia sẻ cảm nhận thông qua các nền tảng số. Hình ảnh và uy tín của một điểm đến không chỉ được hình thành từ những giá trị sẵn có mà còn phụ thuộc vào khả năng cung cấp thông tin chính xác, tạo dựng trải nghiệm thuận tiện, tương tác với du khách và phản hồi kịp thời trên môi trường số.