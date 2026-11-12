Xây dựng thương hiệu đặc sắc du lịch mùa thu Hà Nội

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Duy Khánh

Đa dạng trải nghiệm văn hóa

Mùa thu Hà Nội hấp dẫn du khách bởi tiết trời dịu mát, cảnh sắc phố phường lãng mạn cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử. Tạp chí Time Out từng bình chọn thành phố Hà Nội nằm trong tốp 7 điểm du lịch mùa thu đẹp nhất châu Á. Phát huy lợi thế đó, thành phố đang đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực quy mô lớn để tăng sức hấp dẫn cho Thủ đô vào mùa thu.

Nổi bật là Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 14 đến 18-11 với chủ đề “Thăng Long - Kẻ Nghệ”, đưa sáng tạo trở thành trải nghiệm du lịch hấp dẫn. Những địa điểm quen thuộc như bốt Hàng Đậu, chợ Đồng Xuân cùng các không gian kiến trúc trong khu vực trung tâm được làm mới bằng hoạt động trưng bày, sắp đặt, trình diễn và trải nghiệm tương tác. Du khách có cơ hội khám phá những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Hà Nội.

Cùng với không gian sáng tạo, các sự kiện ẩm thực quốc tế được tổ chức trong tháng 11-2026 cũng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Thủ đô. Trong đó, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 22-11 do Bộ Ngoại giao tổ chức là dịp để công chúng khám phá sự phong phú của văn hóa ẩm thực các quốc gia. Một sự kiện đáng chú ý khác là Lễ hội Văn hóa ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, dự kiến quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế. Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam Phạm Thị Hiền chia sẻ, lễ hội được định hướng phát triển thành thương hiệu ẩm thực quốc tế thường niên, trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch dấu ấn riêng của Thủ đô.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 cũng là điểm nhấn quan trọng trong mùa du lịch năm nay. Tại Hà Nội, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm, trình diễn nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa được tổ chức, tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nghệ thuật quy mô lớn, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Tạo sức hút lâu dài

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ cuối tháng 9-2026, lượng khách quốc tế đến Thủ đô bắt đầu tăng cao. Thống kê cho thấy, trong 10 tháng của năm 2026, ngành Du lịch Thủ đô đã đón lượng khách kỷ lục với 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, thành phố đang nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch mang bản sắc riêng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến. Trong đó, du lịch mùa thu được xác định là một trong những sản phẩm giàu tiềm năng, được thành phố chú trọng đầu tư, phát triển.

Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực vào mùa thu cho thấy nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc khai thác tài nguyên văn hóa nhằm kích cầu du lịch. Tuy nhiên, để những hoạt động này thực sự trở thành động lực phát triển, vấn đề đặt ra không chỉ là tổ chức các sự kiện quy mô lớn mà còn phải hình thành được thương hiệu du lịch mùa thu có bản sắc, tính liên tục và sức cạnh tranh lâu dài.

Để tăng sức hấp dẫn, định vị “du lịch mùa thu” trở thành thương hiệu độc đáo của Thủ đô, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt đề xuất, Hà Nội cần xây dựng một chiến lược tổng thể cho du lịch mùa thu, trong đó các lễ hội, sự kiện văn hóa được kết nối thành chuỗi sản phẩm có chủ đề, có lịch tổ chức ổn định hằng năm.

Còn Giám đốc Công ty lữ hành Travalogy Vũ Văn Tuyên kiến nghị, Hà Nội cần chú trọng xây dựng những sản phẩm du lịch chuyên đề gắn với từng nhóm khách. Chẳng hạn, tour khám phá Hà Nội qua kiến trúc và thiết kế sáng tạo; hành trình trải nghiệm ẩm thực phố phường; tour tìm hiểu di sản và làng nghề... Các sản phẩm này cần kết nối với hệ thống lưu trú, nhà hàng, vận chuyển và dịch vụ du lịch để tạo thành chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh, góp phần tăng thời gian lưu trú của du khách.

Ở góc nhìn chuyên gia, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho rằng, Hà Nội cần xây dựng bộ nhận diện chung cho du lịch mùa thu; phát triển nền tảng thông tin số về sự kiện, tích hợp bản đồ du lịch và lịch trình trải nghiệm để giúp du khách dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Với việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn, Hà Nội đang có thêm cơ hội khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, sáng tạo và giao lưu quốc tế. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu du lịch mùa thu cần được nhìn nhận như một chiến lược dài hạn, trong đó văn hóa là nền tảng, sáng tạo là động lực và chất lượng trải nghiệm là yếu tố quyết định. Khi mỗi mùa thu đều có những sản phẩm mới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, Hà Nội sẽ có thêm sức hấp dẫn để du khách tìm đến, trải nghiệm và quay trở lại.