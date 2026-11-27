Học sinh Trường Tiểu học Thiệu Phú đọc sách trong giờ ra chơi.

Tại Trường Tiểu học Thiệu Phú (xã Thiệu Hóa), thư viện có diện tích 150m2, với gần 5.000 đầu sách được bố trí khoa học trong không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên. Ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo dành cho giáo viên, thư viện còn có khoảng 3.000 cuốn sách tham khảo và sách thiếu nhi phục vụ học sinh. Đặc biệt, nhà trường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước phát triển nguồn sách điện tử, thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử để học sinh có thể truy cập, tìm đọc mọi lúc, mọi nơi. Không gian thư viện còn được tổ chức thành nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như tô màu, vẽ tranh, chơi cờ vua, xâu vòng... Hằng tháng, học sinh các lớp được luân phiên mượn sách về nhà và được khuyến khích học sinh duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày, nhất là trước giờ đi ngủ.

Cô Vũ Thị Bích Ngọc, nhân viên Thư viện - Thiết bị Trường Tiểu học Thiệu Phú, cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích học sinh dành thời gian đọc sách, chủ động tìm đến thư viện trong giờ ra chơi. Bên cạnh đó, các hoạt động tập thể giúp các em vừa có thêm niềm vui, vừa phát triển khả năng sáng tạo, tư duy và kỹ năng giao tiếp. Nhà trường cũng khuyến khích việc các con mượn sách về nhà đọc, góp phần hạn chế thời gian các con xem tivi, sử dụng điện thoại”.

Với học sinh, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là không gian giao lưu, khám phá và phát triển năng khiếu. Em Lê Thanh Nhàn, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Thiệu Phú chia sẻ: “Giờ ra chơi, con thường xuống thư viện đọc sách và tham gia các hoạt động như tô màu, chơi cờ vua, cờ cá ngựa, xâu vòng. Những hoạt động này giúp con rèn luyện trí tuệ, sự kiên trì, sáng tạo và có thêm nhiều bạn mới”.

Tại Trường Tiểu học Hoằng Lộc (xã Hoằng Lộc), việc xây dựng thư viện thân thiện cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2026-2027, nhà trường có 40 lớp với 1.288 học sinh tại trường chính và 2 phân hiệu. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo kế hoạch chung, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng điểm trường.

Đáng chú ý, cả trường chính và các phân hiệu đều được bố trí thư viện với hàng nghìn đầu sách phong phú, tạo điều kiện để học sinh đọc sách trước giờ học, trong giờ ra chơi và sau khi tan trường. Các tiết đọc sách được tổ chức thường xuyên nhằm hình thành thói quen tự học, tự tìm tòi và khám phá tri thức.

Thầy Mai Trọng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Lộc, cho biết: “Chúng tôi xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng. Giáo dục tiểu học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, phẩm chất đạo đức, giúp học sinh biết sống có trách nhiệm, biết chia sẻ và yêu thương. Trong đó, việc hình thành niềm yêu thích đọc sách là một nội dung được nhà trường đặc biệt quan tâm”.

Hiện nay, hệ thống thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh có hàng chục triệu bản sách, báo, tài liệu tham khảo; trong đó, sách, truyện dành cho học sinh chiếm khoảng 40 - 60%. Bên cạnh việc đầu tư thư viện tập trung, nhiều nhà trường còn khuyến khích xây dựng tủ sách nhỏ ngay tại lớp học, khu thư viện mở và không gian đọc ngoài trời, tạo sự gần gũi, thuận tiện để học sinh tiếp cận sách.

Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực như giới thiệu sách trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, hội thi đọc sách, kể chuyện theo sách, các góc tra cứu, viết, vẽ và trò chơi được tổ chức thường xuyên, góp phần làm phong phú đời sống học đường. Qua đó, thư viện không còn là không gian đọc sách đơn thuần mà trở thành môi trường để học sinh giao lưu, trải nghiệm, phát huy năng lực và sở trường.

Việc xây dựng thư viện thân thiện, đa dạng hóa hình thức đọc và tăng cường ứng dụng công nghệ đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường học. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.