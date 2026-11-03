Xây dựng thôn Võ Thuận trở thành khu dân cư điển hình về văn hóa, đại đoàn kết

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ và Nhân dân thôn Võ Thuận đã ôn lại truyền thống của MTTQ Việt Nam trong 96 năm qua.

Thôn Võ Thuận được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: Võ Thuận 1, Võ Thuận 2 và Võ Thuận 3. Sau sáp nhập, thôn có 426 hộ với 1.986 nhân khẩu. Việc sáp nhập tạo nên cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp trong tổ chức các hoạt động chung.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương - Ảnh: Q.V

Năm 2026, thôn đã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư - Ảnh: Q.V

Hiện, thôn có 5 trang trại chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình khép kín và 10 cơ sở cơ khí, nhà hàng, doanh nghiệp thu mua nông sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp quy mô nhà máy vừa và nhỏ. Thôn duy trì thu gom rác thải sinh hoạt và thực hiện hương ước về bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp; giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh và củng cố đoàn kết cộng đồng. Kết quả năm 2026, thôn Võ Thuận có 406/426 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 95%.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chung vui tại Ngày hội - Ảnh: Q.V

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Võ Thuận đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước diện mạo khang trang, sạch đẹp và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư thôn Võ Thuận, nhất là các phong trào vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, nền nếp, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong phát triển kinh tế, địa phương bước đầu hình thành các mô hình sản xuất, chăn nuôi trang trại; các hộ gia đình từng bước liên kết, hỗ trợ nhau từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển thương hiệu sản phẩm. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Các đại biểu tham dự Ngày hội - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thôn Võ Thuận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn việc củng cố khối đại đoàn kết với các phong trào phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Ngày hội - Ảnh: Q.V

Gợi mở một số định hướng trong thời gian tới, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thôn cần chú trọng mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đối với các sản phẩm OCOP, cần có giải pháp nâng cao chất lượng, phấn đấu đưa các sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, 5 sao; từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường, hướng tới trở thành sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý định hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với giới thiệu sản phẩm truyền thống, ẩm thực, các giá trị văn hóa và đời sống cộng đồng. Với những lợi thế sẵn có về sản xuất, văn hóa và con người, Võ Thuận có thể nghiên cứu xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm, homestay, qua đó, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Võ Thuận, xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Đồng thời quan tâm xây dựng đời sống văn hóa phong phú, phát triển các câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh hoạt văn hóa, thể thao, hình thành những nét đặc trưng riêng của địa phương gắn với định hướng xây dựng ít nhất một trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thư viện và một trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Đối với công tác an sinh xã hội, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm hỗ trợ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hạn chế tối đa nguy cơ tái nghèo. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ các hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở, quyết tâm không để các gia đình chính sách, người có công phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàn Lão - Ảnh: Q.V

Về bảo đảm an ninh trật tự, thôn Võ Thuận cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng mô hình “Thôn an toàn, văn minh”, gắn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với giữ gìn bình yên trong từng gia đình, từng khu dân cư.

Cùng với đó, gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử của địa phương, đặc biệt Đảng ủy xã Hoàn Lão nghiên cứu, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng Bia ghi dấu sự kiện lịch sử ngày 1/6/1930 nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân thôn Võ Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, biến tinh thần đoàn kết thành nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, từng bước xây dựng Võ Thuận trở thành khu dân cư điển hình về văn hóa, đại đoàn kết và phát triển kinh tế.

Trong khuôn khổ ngày hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã Hoàn Lão đã dành tặng 96 phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của thôn Võ Thuận đã được tôn vinh, khen thưởng - Ảnh: Q.V

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của thôn Võ Thuận đã được tôn vinh, khen thưởng.

Ban Công tác Mặt trận thôn Võ Thuận phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, an toàn, hạnh phúc gắn với xây dựng thôn số” - Ảnh: Q.V

Ban Công tác Mặt trận thôn Võ Thuận cũng đã phát động phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, an toàn, hạnh phúc gắn với xây dựng thôn số”.