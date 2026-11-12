Xây dựng thôn Chiêu Yên trở thành một cộng đồng đoàn kết, văn minh, an toàn và phát triển

Cùng dự có đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiêu Yên, xã Lực Hành.

Khu dân cư thôn Chiêu Yên, được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên, dân số của 2 khu dân cư thôn Cây Chanh và thôn Thọ Sơn cũ. Sau khi sáp nhập, khu dân cư thôn Chiêu Yên có tổng diện tích tự nhiên 398 ha, với 187 hộ gia đình, 759 nhân khẩu, có 9 dân tộc cùng sinh sống. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chiêu Yên, xã Lực Hành.

Trong điều kiện khu dân cư mới được hình thành sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư thuộc hai thôn cũ, có những nét đặc thù về phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt, song với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, cán bộ và Nhân dân đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, xây dựng cộng đồng dân cư thống nhất, gắn bó.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Thôn có HTX chuối sạch Chiêu Yên có 2 sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường vương quốc Anh và trên các sàn thương mại điện tử, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 20 - 30 người.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy trách nhiệm của mình, phối kết hợp với thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở khu dân cư; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bà con Nhân dân ở khu dân cư đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Đến nay, khu dân cư có 28 hộ giàu; 113 hộ khá; 32 hộ trung bình; 6 hộ nghèo; 8 hộ cận nghèo.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Khu dân cư thôn Chiêu Yên Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh với mô hình tự quản “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Khu dân cư thôn Chiêu Yên lẵng hoa chúc mừng.

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thôn đã thành lập và duy trì được 1 CLB dân ca, dân vũ và 1 CLB hát Then đàn Tính với 4 đội văn nghệ, 2 đội bóng chuyền hơi nam, nữ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao đã thu hút được đông đảo người dân tham gia…

Chia vui với nhân dân khu dân cư thôn Chiêu Yên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ma Thế Hồng vui mừng với những kết quả đạt được trong năm qua của nhân dân trong thôn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, nhân dân trong thôn tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau, cùng xây dựng thôn trở thành một cộng đồng đoàn kết, văn minh, an toàn và phát triển.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham quan gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu thôn Chiêu Yên, xã Lực Hành.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, trong thôn đã có những mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đây là cơ sở để tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất có giá trị gia tăng cao, khuyến khích liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã, doanh nghiệp, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lực Hành quan tâm hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện phát triển các sản phầm nông nghiệp có thế mạnh, góp phần mở rộng thị trường và tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn…

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, khảo sát mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Lực Hành.

Nhân dịp này, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng khu dân cư thôn Chiêu Yên lẵng hoa tươi thắm và 1 bộ máy tính của Thường trực Tỉnh ủy cho nhân dân trong thôn; thăm và khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Lực Hành.