Xây dựng “thói quen xanh” trên phố biển Nha Trang

Từ giữa tháng 10, tại nhiều tuyến phố lớn thuộc phường Nha Trang, những thùng rác đơn quen thuộc đã được thay thế bằng thùng rác 2 ngăn. Sự thay đổi này nhằm góp phần từng bước khuyến khích người dân, du khách thực hành nếp sống văn minh - phân loại rác ngay tại nguồn.

Nhằm từng bước xây dựng thói quen phân loại rác tại nguồn trong Nhân dân, từ giữa tháng 10, phường Nha Trang đầu tư hơn 480 triệu đồng lắp đặt 70 thùng rác 2 ngăn tại 48 điểm trên các trục đường lớn như: Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Yersin… Việc lắp đặt này bước đầu nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân và du khách. Thường xuyên đi bộ và tắm biển trên đường Trần Phú vào sáng sớm, bà Nguyễn Thị Oanh (57 tuổi, trú đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang) cho biết: “Trước đây, tôi đều vứt chai nước, đồ ăn thừa vào chung một thùng rác. Nay phường bố trí thùng rác 2 ngăn, có hình minh họa rõ ràng, nên tôi có thể bỏ riêng rác vô cơ vào một ngăn mà không nhầm lẫn”.

Việc bố trí thùng rác 2 ngăn cũng giúp các bạn trẻ thực hành kiến thức đã được dạy ở trường. Em Nguyễn Ellie, học sinh lớp 8 Trường iSchool Nha Trang cho biết: “Ở trường, thầy cô vẫn dạy chúng em khi vứt rác phải bỏ riêng chai nhựa, vỏ lon để hạn chế tác hại với môi trường, thuận tiện cho khâu tái chế. Giờ ở công viên ven biển có thùng rác 2 ngăn, em có thể thực hành ngay và rủ các bạn cùng làm”.

Một em nhỏ được người cha hướng dẫn cách phân loại rác tại nguồn.

Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn chỉ thực sự có ý nghĩa khi rác tiếp tục được xử lý riêng biệt. Ông Trương Xuân Đông (70 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Thùng rác 2 ngăn giúp người dân dễ nhận biết và phân loại rác hơn. Nhưng điều quan trọng không kém là khâu thu gom, vận chuyển sau đó cũng phải giữ nguyên được sự tách biệt này, tránh tình trạng người dân đã phân loại nhưng đơn vị vận chuyển rác gom chung trở lại”.

Giờ đây, người dân có thể dễ phân loại rác hơn nhờ có thùng rác 2 ngăn.

Thực tế, băn khoăn này đã được UBND phường tính toán kỹ lưỡng. Ông Ngô Khắc Thinh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang cho biết: “Chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang để tổ chức thu gom riêng rác tái chế và rác sinh hoạt. Rác tái chế được công nhân vệ sinh gom riêng vào túi, chuyển đến điểm tập kết để xử lý tuần hoàn. Rác ở ngăn còn lại được xe ép chuyên dụng chở về bãi chôn lấp rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang). Lịch trình thu gom cụ thể: 3 lần/ngày tại tuyến đường biển Trần Phú và 2 lần/ngày đối với các tuyến bên trong. Thời gian tới, phường sẽ theo dõi sát sao quy trình này để đánh giá hiệu quả thực tế và xem xét duy trì, mở rộng mô hình”.

Thùng rác 2 ngăn được bố trí tại khu vực công viên bờ biển đường Trần Phú.

Việc trang bị hệ thống thùng rác 2 ngăn mới là bước khởi đầu của quy trình thu gom phân loại đồng bộ. Hiệu quả thực tế vẫn cần thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ nhất trong hành động của mỗi người dân, cùng nỗ lực đồng hành từ chính quyền sẽ góp phần gìn giữ môi trường xanh cho phố biển.