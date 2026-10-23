Hiện nay kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hàng hóa, dịch vụ ngày càng đa dạng và phương thức kinh doanh không ngừng đổi mới, mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, người tiêu dùng đứng trước nhiều lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thông tin quảng cáo thiếu minh bạch vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người mua, những hành vi này còn gây bất lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Thực tế này cho thấy, xây dựng thị trường tiêu dùng văn minh cần bắt đầu từ đạo đức kinh doanh và việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.

Thực hiện: Trần Khoa - Hoa Quỳnh