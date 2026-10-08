Xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Bộ Công Thương đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư nhằm bảo đảm cung ứng điện. Ảnh: ĐVCC

Tại họp báo thường kỳ quý III-2026 của Bộ Công Thương, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bùi Quốc Hùng cho biết, đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh và đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được trình Chính phủ ngày 15-9.

Theo định hướng, các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn và bán lẻ điện sẽ từng bước được tách bạch phù hợp với tính chất của từng lĩnh vực. Trong đó, phát điện, bán buôn và bán lẻ điện từng bước phát triển theo cơ chế cạnh tranh.

Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng phương án tái cơ cấu ngành điện, hướng tới phát triển đồng bộ thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh. Việc tách bạch giữa phân phối và bán lẻ điện cũng được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm phù hợp với điều kiện tài chính và khả năng quản trị rủi ro của các đơn vị.