Xây dựng thí điểm cửa khẩu quốc tế kiểu mẫu Lao Bảo-Đen-sạ-vẳn

Theo đó, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2028. Các nội dung kiểu mẫu, bao gồm: Kiểu mẫu về con người; kiểu mẫu về cơ sở hạ tầng; kiểu mẫu về trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cửa khẩu và kiểu mẫu về phối hợp hoạt động hai bên.

Thời gian thực hiện thí điểm cửa khẩu kiểu mẫu tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đen-sa-vẳn từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2028 - Ảnh: N.L.M

UBND tỉnh yêu cầu việc xác định các tiêu chí xây dựng thí điểm cửa khẩu kiểu mẫu phải cụ thể, chi tiết, có tính khả thi cao, tuân thủ Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam-Lào; phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cửa khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai kế hoạch. Trong giai đoạn chuẩn bị, cần tiến hành tổng hợp báo cáo rà soát về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kết quả trao đổi với phía Lào; tham mưu thống nhất tiêu chí đánh giá thí điểm. Định kỳ 6 tháng, tổng hợp tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo yêu cầu.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên qua rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh, kiểu mẫu về cơ sở hạ tầng.