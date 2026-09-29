Xây dựng thêm 2 cây cầu kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Phối cảnh cầu Long Hưng. (Ảnh: CC1)

Ngày 29/9 tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, Dự án thành phần 2 cầu Cát Lái và cầu Long Hưng đã chính thức được khởi công xây dựng. Đây là hai cây cầu bắc qua sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh.

Cây cầu sau 30 năm chờ đợi

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn là 3,65km. Cầu bắc qua sông Đồng Nai, nằm trên trục giao thông quan trọng liên vùng kết nối từ nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 thuộc phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh đến cao tốc Bến Lức-Long Thành thuộc xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê-tông cốt thép, trong đó cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, với khẩu độ nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Dự án cầu Cát Lái được xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029, có tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 hạng mục trọng yếu nhất của toàn bộ dự án gồm cầu chính bắc qua sông Đồng Nai và hệ thống cầu dẫn hai đầu phía Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại hơn 9.000 tỷ đồng thuộc Dự án Thành phần 1 sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích gần 127ha và xây dựng tuyến đường kết nối.

Chứng kiến lễ khởi công, ông Nguyễn Quốc Thanh, xã Đại Phước chia sẻ: “Chúng tôi sinh sống ở đây nhiều năm, việc lưu thông qua Thành phố Hồ Chí Minh phải đi phà, nay khởi công xây dựng cây cầu Cát Lái hiện đại ai cũng phấn khởi. Người dân mong tiến độ xây dựng được thực hiện như thông tin công bố để sớm kết nối đôi bờ sau 30 năm đợi chờ”.

Phối cảnh cầu Cát Lái. (Ảnh CC1)

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Phước Hồ Quốc Tần cho biết: Việc xây dựng cầu Cát Lái sẽ góp phần kết nối trực tiếp địa phương với phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ hơn. Xác định đây là công trình rất quan trọng, thời gian qua xã Đại Phước đã nỗ lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư.

Mảnh ghép kết nối chiến lược

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Cầu Long Hưng có vị trí kết nối phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và xã An Phước, thành phố Đồng Nai; điểm đầu tại phường Long Phước và điểm cuối giao với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,8km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn thuộc Dự án thành phần 2, có chiều dài khoảng 3,5km.

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tổng mức vốn đầu tư gần 4.300 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Long Hưng bao gồm cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía Thành phố Hồ Chí Minh và phía thành phố Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) là công trình giao thông cấp đặc biệt có tổng chiều dài 3.513m với quy mô 6 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe hỗn hợp và tổng bề rộng mặt cầu siêu lớn lên tới 37m, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Công trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía bắc, đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu như Xa lộ Hà Nội và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đồng thời là mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới kết nối với sân bay Long Thành.

Bảo đảm chất lượng, an toàn thi công

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng không chỉ là các công trình giao thông đơn lẻ mà được xác định là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị-công nghiệp-logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu. Hai dự án đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối với sân bay Long Thành.

Cả hai dự án đặt ra những yêu cầu kỹ thuật rất cao trong quá trình thi công. Công trình cầu Cát Lái chinh phục công nghệ khi ứng dụng giải pháp dầm thép liên hợp kháng gió động và hệ móng cọc siêu sâu xuyên qua tầng địa chất phức tạp, bảo đảm sự an toàn và bền vững vĩnh cửu cho công trình giao thông này. Sau khi xây dựng, cầu Cát Lái là công trình cầu thuộc nhóm có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam lên đến 55m.

Đồng thời, chiều cao tĩnh không lớn, trụ tháp có hình học phức tạp và điều kiện thi công trên tuyến đường thủy có mật độ giao thông cao đặt ra những thách thức đáng kể về giải pháp kết cấu, công nghệ thi công, tổ chức mặt bằng, thiết bị chuyên dụng.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai Trần Trọng Thủy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai Trần Trọng Thủy đề nghị các đơn vị tham gia dự án phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, môi trường và an toàn trong quá trình triển khai. Những vấn đề phát sinh trong thi công cần được các bên trao đổi, phối hợp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về phần mình, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cam kết phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao, bảo đảm công tác quản lý dự án được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng đề nghị chủ đầu tư, phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu bàn giao mặt bằng sớm để nhà đầu tư, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.