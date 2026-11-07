Xây dựng 'thế trận' toàn dân giữ rừng

Bám rừng để giữ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) sông Gianh được thành lập trên cơ sở hợp nhất BQL RPH Minh Hóa, BQL RPH Tuyên Hóa và BQL RPH Quảng Trạch. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp đơn vị được giao quản lý là 61.610,81ha, nằm trên địa bàn 10 xã: Đồng Lê, Tuyên Sơn, Tuyên Lâm, Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Hòa Trạch, Phú Trạch, Trung Thuần, Nam Ba Đồn.

Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng được lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng thực hiện thường xuyên - Ảnh: Q.V

Hiện nay, đơn vị duy trì 5 trạm BVR, tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra, kiểm tra rừng theo kế hoạch và theo tình hình thực tế; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quyền Giám đốc BQL RPH sông Gianh Đinh Hoàng Vân cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, các trạm BVR đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng hằng tháng đối với lâm phần được giao quản lý, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra những khu vực trọng điểm, địa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng và các hành vi vi phạm quy định về quản lý, BVR, chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

Giữ rừng là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng - Ảnh: Q.V

Tại BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn, xác định rừng phòng hộ đóng vai trò là "lá phổi xanh" và "tấm lá chắn" tự nhiên quan trọng hàng đầu, lực lượng chuyên trách BVR của đơn vị chia thành nhiều tổ, phối hợp cùng kiểm lâm địa bàn và các hộ dân nhận khoán BVR thường xuyên thực hiện các đợt tuần tra dài ngày xuyên qua những cánh rừng sâu, địa hình hiểm trở. Những tuyến đường tuần tra phủ rộng từ vùng lõi rừng tự nhiên đến các khu vực giáp ranh dễ bị xâm lấn; kiểm tra, phát hiện và tháo dỡ kịp thời các loại bẫy thú, ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng.

Giám đốc BQL RPH lưu vực sông Thạch Hãn Thái Văn Sơn cho biết, ngoài các hoạt động tuần tra, đơn vị thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, vận động người dân không tiếp tay cho hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và báo tin kịp thời khi có cháy rừng hoặc hiện tượng sạt lở đất.

Để người dân cùng chung tay bảo vệ rừng

Là người Bru-Vân Kiều sống tại xã Trường Sơn, anh Trần Văn Vỹ được Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn tuyển dụng tham gia lực lượng BVR tại Trạm quản lý BVR Khe Cát. Anh Vỹ cho biết, là người am hiểu địa hình, tập quán và từng khu vực rừng tại địa phương nên anh rất thuận lợi trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng.

“Hằng tháng, các thành viên Trạm quản lý BVR Khe Cát thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra rừng. Đặc biệt, chúng tôi còn lồng ghép công tác tuyên truyền về lợi ích của rừng cũng như tác hại của việc xâm hại đến rừng. Nhờ vậy, bà con trong bản đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ tài nguyên rừng”, anh Trần Văn Vỹ chia sẻ.

Còn tại thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, thời gian qua nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng, đời sống của bà con trong thôn đã bớt khó khăn. Tại thôn hiện duy trì 3 tổ BVR, thường tuần tra, kiểm soát rừng tự nhiên và chăm sóc rừng trồng bản địa. Nhờ thu hút được người dân tham gia nên công tác BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng những năm qua được thực hiện tốt. Đặc biệt, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân không còn xâm canh, tích cực trồng rừng để góp phần chống sạt lở đất.

Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trần Xuân Dưỡng cho biết: “Thực hiện thí điểm giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) tại tỉnh Quảng Trị, đến nay, tổng số tiền đã giải ngân trên 388,7 tỉ đồng, đạt 96,62% so với kế hoạch, trong đó chi trả cho đối tượng hưởng lợi hơn 370,6 tỉ đồng, đạt 98,99% so với kế hoạch được phê duyệt. Nguồn thu ERPA đã góp phần bổ sung kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại) thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng - Ảnh: Q.V

Đặc biệt, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được giao rừng tự nhiên có thêm nguồn lực để thực hiện quản lý, BVR. Việc triển khai ERPA cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, BVR, qua đó góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp”.

Thời gian qua, công tác quản lý, BVR trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, nâng cao chất lượng rừng. Hệ thống tổ chức quản lý rừng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố; trách nhiệm của các chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, BVR được tăng cường. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh và những nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nguyễn Văn Long, khẳng định: Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVR, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững, đa giá trị; gắn chặt giữa BVR với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu; lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực.

Cùng với đó, sẽ tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, hình thành vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh dịch vụ môi trường rừng, từng bước phát triển thị trường carbon rừng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu rừng đồng bộ, hiện đại.

Giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Kiểm lâm hay các chủ rừng, mà cần sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng, đặc biệt khi người dân thực sự trở thành chủ thể trong công tác BVR, mỗi thôn, bản, mỗi cộng đồng dân cư sẽ là một “pháo đài” vững chắc để giữ gìn và phát triển những cánh rừng xanh. Phát huy sức mạnh từ cơ sở, gắn trách nhiệm BVR với sinh kế và đời sống người dân chính là giải pháp căn cơ để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn môi trường sinh thái cho hôm nay và thế hệ mai sau.