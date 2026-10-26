Xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc từ cơ sở

Ban CHQS xã Quang Long chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, gắn xây dựng lực lượng với nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu Đảng ủy, chính quyền xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với công tác tham mưu, Ban CHQS xã chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì nền nếp, quân số tham gia học tập đạt 98,9%, riêng cán bộ chủ trì đạt 100%. Việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết hợp tuyên truyền về truyền thống cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên được thực hiện theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ được Ban CHQS xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây là lực lượng tại chỗ, có vai trò quan trọng trong phối hợp bảo vệ địa bàn, tham gia xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ nhân dân khi cần thiết. 9 tháng đầu năm, đơn vị rà soát thanh niên trong độ tuổi, kết nạp 21 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào lực lượng dân quân; tổ chức huấn luyện dân quân tại chỗ và dân quân cơ động với 150 đồng chí, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Qua huấn luyện, từng bước nâng cao trình độ, khả năng phối hợp và ý thức chấp hành kỷ luật của lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Ban CHQS xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trên địa bàn. Hoạt động phối hợp được duy trì trong các dịp lễ, tết và sự kiện quan trọng, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh. Đối với địa bàn có đường biên giới, yêu cầu phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ được chú trọng. Ban CHQS xã phối hợp với lực lượng biên phòng và nhân dân tổ chức tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phát huy trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Quang Long hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở bị hư hỏng sau mưa bão.

Công tác dân vận được quan tâm thực hiện, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ giúp đỡ nhân dân, nhất là khi xảy ra thiên tai, sạt lở. Cùng với hoạt động hỗ trợ nhân dân, Ban CHQS xã triển khai công tác chính sách, quan tâm các gia đình có công với cách mạng và những đối tượng thuộc diện thụ hưởng chế độ. Việc rà soát, lập danh sách tặng quà, các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến chế độ đối với lực lượng dân công hỏa tuyến được thực hiện theo kế hoạch.

Trung tá Đinh Minh Hương, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Quang Long cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. Tăng cường phối hợp với các lực lượng nắm tình hình, tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch.

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS xã Quang Long đang từng bước củng cố các yếu tố nền tảng của thế trận quốc phòng từ cơ sở: lực lượng được quan tâm xây dựng, khả năng phối hợp giữa các lực lượng được duy trì, mối quan hệ quân - dân được vun đắp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ ổn định địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.