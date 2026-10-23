Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy trên hai tuyến biên giới

Bộ đội Biên phòng bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới.

Siết chặt “lá chắn” trên hai tuyến biên giới

Với địa hình biên giới trải dài, nhiều đường mòn, lối mở, khu vực biên giới (KVBG) thành phố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động tội phạm ma túy. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và các đồn biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, các đơn vị chủ động rà soát, nắm chắc địa bàn và quản lý các đối tượng có nguy cơ liên quan đến ma túy. Qua thống kê, KVBG thành phố hiện quản lý 42 đối tượng nghiện có hồ sơ, 2 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc, 412 trường hợp sử dụng và nghi sử dụng ma túy, cùng 44 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Trên mặt trận đấu tranh trực tiếp, BĐBP thành phố triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết phát hiện, xử lý tội phạm. Thời gian qua, lực lượng BĐBP thành phố đã tổ chức 554 lượt tuần tra với 3.396 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng chuyên trách chủ trì phát hiện, bắt giữ và khởi tố 5 vụ với 10 đối tượng, thu giữ 32,804g ma túy tổng hợp và 21,59g cỏ Mỹ. Đồng thời, đơn vị phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, xử lý 23 vụ với 61 đối tượng, thu giữ 17,807g ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tại vùng cao A Lưới, các đồn biên phòng tăng cường bám địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn T. (trú tại xã A Lưới 1) về hành vi tàng trữ trái phép 62 viên nén ma túy tổng hợp ngay tại nhà riêng. Tại xã A Lưới 2, BĐBP bắt quả tang Hồ Văn Th. tàng trữ 5 viên ma túy. Qua mở rộng khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 200 viên ma túy tổng hợp và 21,59g cỏ Mỹ; đồng thời, tiếp tục truy xét bắt giữ một đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trung úy Trần Xuân Quốc Khánh, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết: “Tội phạm ma túy ở khu vực biên giới thường lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới để hoạt động. Do đó, đội nghiệp vụ luôn xác định công tác điều tra cơ bản, bám dân, bám bản là then chốt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là trinh sát, vừa là tuyên truyền viên giúp bà con nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm”.

Nhân rộng mô hình “Xã, phường không ma túy”

Bên cạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, BĐBP thành phố còn chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự tại biên giới. Nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng như “Biên giới bình yên”, “Ngày về thôn bản”, “Ngôi nhà xanh”, “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”…

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được các đơn vị đẩy mạnh. Toàn lực lượng đã triển khai 172 điểm đặt “Hòm thư điện tử tố giác tội phạm” thông qua mã QR, hướng dẫn hơn 1.750 lượt người dân quy trình tố giác tội phạm ẩn danh. Các đồn biên phòng còn tổ chức 67 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 3.180 lượt người tham gia, đồng thời đăng tải nhiều video ngắn trên các trang thông tin điện tử để phổ biến phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ BĐBP thành phố cho biết: “Chúng tôi đã ký quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Nghiệp vụ, 4 đồn biên phòng tuyến Việt - Lào với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố) và Công an các xã biên giới. Việc trao đổi thông tin, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện và duy trì đối ngoại biên phòng với nước bạn Lào góp phần quản lý chặt địa bàn, ngăn chặn nguy cơ hình thành các tụ điểm phức tạp”.

Theo BĐBP thành phố, đến nay, trên địa bàn đơn vị quản lý chưa phát hiện các đường dây, tổ chức hay tụ điểm ma túy phức tạp. Trong năm 2026, đơn vị đặt mục tiêu xây dựng mới 4 địa bàn “xã, phường không ma túy”, hướng tới mục tiêu đạt 100% (12/12) xã, phường biên giới đạt tiêu chí không ma túy vào năm 2030.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ ngoại biên. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, vùng biển; nâng cao chất lượng các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì bền vững các “xã, phường không ma túy”, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân nơi biên cương Tổ quốc”.