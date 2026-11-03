Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bên sông Thu Bồn

Nhiều hộ dân xã Thu Bồn hưởng ứng mô hình "Nhà tôi có camerra".

Chia sẻ về công tác bảo đảm ANTT tại địa phương, Thượng tá Phan Duy Thành- Trưởng Công an xã Thu Bồn cho biết, thực tiễn công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở đòi hỏi phải có sự chung tay thực chất của từng hộ gia đình. Nhận thức rõ điều đó, vào ngày 22-10 vừa qua, Công an xã Thu Bồn đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình phong trào Toàn dân BVANTQ" "Nhà tôi có camera. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, 12 thôn trên địa bàn xã đã vào cuộc tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, mô hình đã tạo nên sức lan tỏa kỳ diệu với hơn 1.000 hộ gia đình tự nguyện tham gia mô hình này. Điển hình tại thôn Duy Hòa, đã có gần 800 hộ/1.100 hộ dân lắp camera. Nhiều tổ đoàn kết đạt tỷ lệ rất cao như tổ La Lâm Tây có 110/115 hộ lắp camera; tổ La Phú có 83/90 hộ đã trang bị camera.

Chia sẻ về chủ trương này, ông Lê Thanh Vũ, Trưởng thôn Duy Hòa (người trực tiếp lắp 3 camera tại gia đình), phấn khởi cho biết mô hình đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tự phòng, tự quản của người dân. Nhiều hộ cũng cho rằng đây là việc làm thiết thực, giúp các gia đình chủ động bảo vệ tài sản và góp phần cùng lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, truy vết khi có tình huống phát sinh.

"Với phương châm "Mỗi gia đình là một điểm sáng về an ninh, tự quản; mỗi camera góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống", mô hình đang từng bước khép kín địa bàn, không để tội phạm có cơ hội hoạt động", Thượng tá Phan Duy Thành phấn khởi.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Thu Bồn hỗ trợ hộ dân xóa nhà tạm.

Không chỉ dừng lại ở các khu dân cư, công tác bảo đảm ANTT trường học cũng được Công an xã Thu Bồn đặc biệt chú trọng. Cuối tháng 6-2026, đơn vị phối hợp với Trường THPT Lê Hồng Phong ra mắt mô hình "Zalo Công an - Kết nối học đường". Thông qua không gian mạng, giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng phản hồi thông tin về ANTT, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội hay an toàn giao thông đến lực lượng Công an xã. Đồng thời, lực lượng Công an thường xuyên đăng tải các nội dung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng, phòng, chống ma túy, giúp các em học sinh trang bị đầy đủ kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản truyền thống tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Tiêu biểu như mô hình "Camera an ninh" được nâng cấp thành hệ thống camera thông minh (AI) tại các khu vực trọng điểm; mô hình "Tiếng loa an ninh" phát huy hiệu quả tuyên truyền hằng ngày; mô hình "Chung tay xây dựng - giúp đỡ người hoàn lương" tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Đáng chú ý, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", ngày 28-7-2026, Công an xã Thu Bồn đã ra mắt mô hình "Nâng bước em thơ - Thắp sáng tương lai", nhằm chăm lo, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là con em của những người đang chấp hành án phạt tù, giúp các em không bị bỏ học giữa chừng. Cùng với mô hình mới, Công an xã Thu Bồn còn tiếp tục duy trì hiệu quả nhiều mô hình nhân văn sâu sắc khác như: "Em nuôi của Đoàn - Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; "Người anh áo xanh - đồng hành cùng em trưởng thành" nhằm uốn nắn học sinh có biểu hiện lệch lạc ngày càng chăm ngoan, chăm chỉ học tập tốt.

Ngoài ra, Công an xã còn ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức tôn giáo trong công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn hình ảnh văn hóa mến khách của vùng đất di sản.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã Thu Bồn tiếp tục chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Bên cạnh đó sẽ tranh thủ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố trong triển khai phong trào, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT", Thượng tá Phan Duy Thành thôn tin thêm.