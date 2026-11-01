Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc bên sông Thu Bồn

“Mắt thần” lan tỏa khắp các khu dân cư

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Phan Duy Thành, Trưởng Công an xã Thu Bồn, chia sẻ thực tiễn công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở đòi hỏi phải có sự chung tay thực chất của từng hộ gia đình. Nhận thức rõ điều đó, vào ngày 22/10 vừa qua, Công an xã Thu Bồn đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ “Nhà tôi có camera”. Đây là chủ trương được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất, giao UBND xã chủ trì phối hợp thực hiện, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, 12 thôn trên địa bàn xã đã vào cuộc tích cực, đóng vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng. Dù chỉ mới triển khai trong thời gian ngắn, mô hình đã tạo nên sức lan tỏa kỳ diệu với hơn 1.000 hộ gia đình tự nguyện tham gia mô hình này.

Nhiều hộ dân xã tại Thu Bồn đã tham gia mô hình “Nhà tôi có camera”, qua đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

Điển hình tại thôn Duy Hòa - nơi có hơn 1.100 hộ dân - đã có gần 800 hộ lắp camera. Nhiều tổ đoàn kết đạt tỷ lệ rất cao như tổ La Lâm Tây có 115 hộ thì 110 hộ đã lắp camera; tổ La Phú có 90 hộ thì 83 hộ đã trang bị camera.

Chia sẻ về chủ trương này, ông Lê Thanh Vũ, Trưởng thôn Duy Hòa (người trực tiếp lắp 3 camera tại gia đình), phấn khởi cho biết mô hình đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tự phòng, tự quản của người dân. Cùng chung quan điểm, bà Lưu Thị Thúy Diện (trú tổ La Lâm Tây, thôn Duy Hòa), người cũng đã lắp 3 camera tại nhà, bộc bạch đây là việc làm thiết thực, giúp các gia đình chủ động bảo vệ tài sản và góp phần cùng lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, truy vết khi có tình huống phát sinh.

“Với phương châm “Mỗi gia đình là một điểm sáng về an ninh, tự quản; mỗi camera góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống”, mô hình đang từng bước khép kín địa bàn, không để tội phạm có cơ hội hoạt động”, Thượng tá Phan Duy Thành nhấn mạnh.

Kết nối học đường và mạng lưới tự quản toàn diện

Không chỉ dừng lại ở các khu dân cư, công tác bảo đảm ANTT trường học cũng được Công an xã Thu Bồn đặc biệt chú trọng. Cuối tháng 6/2026, đơn vị phối hợp với Trường THPT Lê Hồng Phong ra mắt mô hình “Zalo Công an - Kết nối học đường”.

Thông qua không gian mạng, giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng phản hồi thông tin về ANTT, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội hay an toàn giao thông đến lực lượng Công an xã. Đồng thời, lực lượng Công an thường xuyên đăng tải các nội dung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng, phòng, chống ma túy, giúp các em học sinh trang bị đầy đủ kỹ năng sống.

Bên cạnh đó, các mô hình tự quản truyền thống tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Tiêu biểu như mô hình “Camera an ninh” được nâng cấp thành hệ thống camera thông minh (AI) tại các khu vực trọng điểm; mô hình “Tiếng loa an ninh” phát huy hiệu quả tuyên truyền hằng ngày; mô hình “Chung tay xây dựng - giúp đỡ người hoàn lương” tạo cơ hội cho những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Công an xã Thu Bồn dán bảng QR Code tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Công an xã Thu Bồn triển khai mô hình “Nâng bước em thơ - Thắp sáng tương lai”.

Đáng chú ý, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, ngày 28/7/2026, Công an xã Thu Bồn đã ra mắt mô hình “Nâng bước em thơ - Thắp sáng tương lai”, nhằm chăm lo, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là con em của những người đang chấp hành án phạt tù, giúp các em không bị bỏ học giữa chừng.

Thượng tá Phan Duy Thành chia sẻ thêm rằng hiện Công an xã Thu Bồn còn đang duy trì hiệu quả nhiều mô hình nhân văn sâu sắc khác như: “Em nuôi của Đoàn - Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học; “Người anh áo xanh - đồng hành cùng em trưởng thành” nhằm uốn nắn học sinh có biểu hiện lệch lạc ngày càng chăm ngoan, chăm chỉ học tập tốt.

Ngoài ra, Công an xã còn ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức tôn giáo trong công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn hình ảnh văn hóa mến khách của vùng đất di sản.

Theo Thượng tá Phan Duy Thành, sở dĩ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ vào cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, xác định công tác xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Song song đó, Công an xã đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các trường học, cơ sở kinh doanh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Cán bộ Công an xã Thu Bồn thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học.

Công an xã Thu Bồn triển khai mô hình “Người anh áo xanh - đồng hành cùng em trưởng thành”.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã Thu Bồn tiếp tục chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Bên cạnh đó sẽ tranh thủ các nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố trong triển khai phong trào, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT”, Thượng tá Phan Duy Thành nhấn mạnh.