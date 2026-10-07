Xây dựng thế trận lòng dân trên không gian số

Trên không gian mạng, thông tin tích cực và thông tin xấu, độc cùng hiện diện, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm và niềm tin của mỗi người. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới không thể chỉ là công việc của một lực lượng chuyên trách. Đó phải là trách nhiệm chung, sự tự giác của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên địa bàn tỉnh được ban hành trong tinh thần ấy. Điều đáng chú ý không chỉ ở những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, mà sâu xa hơn là cách đặt vấn đề: Lấy Nhân dân làm chủ thể; lấy xây dựng niềm tin làm nền tảng; lấy sức mạnh cộng đồng để tạo nên thế trận rộng khắp trên cả không gian thực và không gian số.

Kế hoạch xác định rõ yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, còn “chống” phải thường xuyên, quyết liệt, kịp thời. Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, lý luận, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý thức công dân, người dân được trang bị những kỹ năng rất thiết thực: Nhận diện tin giả; kiểm chứng nguồn tin; nhận biết thủ đoạn thao túng tâm lý; không bình luận, chia sẻ theo cảm xúc trước những vấn đề nhạy cảm và có trách nhiệm với mỗi hành vi trên mạng xã hội. Đó chính là cách xây dựng “miễn dịch xã hội” trước thông tin xấu, độc.

Bởi vậy, phong trào không nhằm biến mọi người thành những “chiến sĩ bàn phím”. Điều tỉnh hướng tới là từng bước xây dựng những công dân số có bản lĩnh, biết phân biệt đúng - sai, biết kiểm chứng, biết phản ánh và biết lan tỏa điều tốt đẹp. Cùng với đó là một cách làm mới trong tuyên truyền: Không chỉ nói về những điều cần đấu tranh, mà phải chủ động kể nhiều hơn những câu chuyện về sự đổi thay của quê hương, những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, những mô hình sáng tạo, những cán bộ tận tụy, những con người bình dị đang làm việc tốt mỗi ngày.

Đó không đơn thuần là đổi mới hình thức tuyên truyền, mà là thay đổi cách tiếp cận công chúng: Đưa thông tin đúng đến mọi người, đúng lúc và bằng cách dễ tiếp nhận nhất. Khi cái tốt được kể bằng những câu chuyện chân thực; thành quả được nhìn thấy bằng những hình ảnh sống động; chủ trương được giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi, thì thông tin tích cực sẽ không còn là những thông điệp một chiều, mà trở thành một phần của đời sống.

Điểm cốt lõi của phong trào là đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về gần dân, sát cơ sở. Kế hoạch yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, người có uy tín, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng trẻ có kiến thức, kỹ năng số, tư duy phản biện và khả năng truyền thông hiện đại.

Nếu chỉ nhìn trên văn bản, có thể là những chỉ tiêu, nhưng đằng sau mỗi chỉ tiêu là một yêu cầu rất thực tiễn: Ở đâu người dân cần thông tin, ở đó phải có thông tin chính xác; ở đâu xuất hiện băn khoăn, ở đó phải có người lắng nghe; ở đâu có thông tin sai lệch, ở đó phải có tiếng nói kịp thời, có trách nhiệm.

Bởi xét đến cùng, thế trận lòng dân không được tạo nên bằng những khẩu hiệu lớn, mà được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: Một thông tin đúng, một lời giải thích có tình, một việc làm có trách nhiệm và một niềm tin được củng cố mỗi ngày.

Đặc biệt, kế hoạch đặt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ và giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc của Nhân dân. Đây là điểm có ý nghĩa lâu dài, bởi niềm tin không thể chỉ được tạo dựng bằng lời nói. Niềm tin được tạo dựng bằng kết quả, bằng sự gương mẫu, bằng cách cán bộ gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Khi mỗi cá nhân trở thành một “điểm sáng” về trách nhiệm thông tin, mỗi cộng đồng trở thành một “vùng an toàn” trước tin giả, thì thế trận lòng dân sẽ được dựng xây vững chắc từ cơ sở.