Nền tảng sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia

Đảng ta luôn nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quan điểm đó càng có ý nghĩa sâu sắc bởi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, diễn ra trên địa bàn rộng, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn và có những yếu tố phức tạp về dân tộc, tôn giáo, quan hệ thân tộc, giao lưu qua biên giới.

Thế trận lòng dân là trạng thái đồng thuận chính trị, thống nhất về nhận thức, tình cảm và hành động của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; được hình thành trên cơ sở niềm tin, lợi ích chính đáng, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm. Ở khu vực biên giới, thế trận lòng dân gắn bó chặt chẽ với thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Nếu thế trận trên thực địa được tạo nên bởi hệ thống lực lượng, công trình và phương án bảo vệ thì thế trận lòng dân là nền tảng xã hội bảo đảm cho các thành tố đó vận hành hiệu quả, bền vững.

Người dân biên giới không chỉ thụ hưởng chính sách hay được tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn. Vì vậy, kết quả xây dựng thế trận lòng dân không thể chỉ đo bằng số lượng mô hình, phong trào, mà phải được đánh giá qua niềm tin của nhân dân, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống và mức độ tự giác tham gia bảo vệ biên giới của cộng đồng dân cư.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ việc củng cố niềm tin của nhân dân

Trên địa bàn biên giới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn trực tiếp với việc giữ vững niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đất đai, sinh kế, an sinh xã hội và những hạn chế trong thực hiện chính sách ở cơ sở để xuyên tạc, kích động, chia rẽ cộng đồng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Trên không gian mạng, thông tin sai lệch có thể đan xen với những vấn đề có thật, lan truyền nhanh chóng, gây khó khăn cho việc nhận diện và kiểm chứng. Một số đối tượng còn lợi dụng khác biệt về phong tục, tín ngưỡng và quan hệ thân tộc hai bên biên giới để tác động, lôi kéo, gây mất ổn định từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: qdnd.vn

Tuy nhiên, không phải mọi khó khăn, bất cập hay ý kiến khác biệt đều là hoạt động chống phá. Những phản ánh chính đáng, góp ý xây dựng của nhân dân phải được lắng nghe, xem xét và giải quyết đúng pháp luật. Phân biệt rõ góp ý hợp pháp với hành vi lợi dụng, xuyên tạc, kích động là yêu cầu cần thiết để đấu tranh có căn cứ, tránh quy chụp.

Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là phản bác thông tin sai trái, mà quan trọng hơn là chủ động xây dựng nền tảng niềm tin xã hội vững chắc. Khi người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tham gia thực chất vào công việc cộng đồng, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có điều kiện tác động, lôi kéo. Đây là ý nghĩa sâu xa của xây dựng thế trận lòng dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở khu vực biên giới.

Lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới

Với nhiệm vụ thường xuyên bám địa bàn, bám dân, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc, Bộ đội Biên phòng có vai trò quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

Trước hết, Bộ đội Biên phòng tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở thông qua tăng cường cán bộ cho các xã biên giới, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, tham gia cấp ủy địa phương và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền cơ sở. Qua đó, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đưa đến gần dân, sát với đời sống; những vấn đề phát sinh được phối hợp phát hiện, giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các mô hình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”...

Những hoạt động đó góp phần hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, phát triển sinh kế và tăng cường gắn kết quân dân. Đặc biệt, các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền đoàn kết đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, trách nhiệm bảo vệ biên giới từng bước trở thành ý thức tự giác của cộng đồng dân cư, góp phần bổ sung sức mạnh cho thế trận biên phòng toàn dân.

Trong tình hình mới, tác động của kinh tế thị trường, di cư, giao lưu xuyên biên giới, mạng xã hội và các thách thức an ninh phi truyền thống đang làm môi trường xã hội ở khu vực biên giới biến đổi. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn khó khăn về sinh kế, giáo dục, y tế và tiếp cận thông tin. Nếu không được quan tâm giải quyết, những vấn đề này có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định. Vì vậy, xây dựng thế trận lòng dân phải gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tôn trọng phong tục, tập quán tốt đẹp và nâng cao dân trí. Các chủ trương, mô hình phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư, tránh hình thức và chạy theo số lượng. Cán bộ Bộ đội Biên phòng phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, tôn trọng văn hóa địa phương, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cần phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp hình thức trực tiếp với nền tảng số; chú trọng cung cấp thông tin chính thống, hướng dẫn người dân nhận diện, kiểm chứng thông tin. Cùng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đúng đối tượng, đúng pháp luật, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.

Xây dựng thế trận lòng dân là quá trình lâu dài, đòi hỏi kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với chăm lo cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Khi người dân tin tưởng, gắn bó và tự giác tham gia bảo vệ biên giới; khi thôn, bản đoàn kết, ổn định và hệ thống chính trị cơ sở đủ năng lực giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, thế trận lòng dân sẽ trở thành sức mạnh nội sinh vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đường biên giới quốc gia được xác định bằng hệ thống mốc giới, nhưng sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia phải được bồi đắp từ lòng dân. Lòng dân vững thì biên giới vững; niềm tin của nhân dân được củng cố thì nền tảng chính trị, xã hội nơi biên cương càng bền chặt. Đó là cơ sở để Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

(còn nữa)