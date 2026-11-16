Xây dựng 'thế trận lòng dân' gắn với phát triển kinh tế biên mậu tại Lạng Sơn

Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã về chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Thụy Hùng, xã Đồng Đăng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh sự kiện là dịp ôn lại truyền thống 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết gắn với phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc biên cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh Lạng Sơn cùng xã Đồng Đăng tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của bà con và lấy sự hài lòng, cuộc sống tốt đẹp của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Về kinh tế và an sinh xã hội, ông lưu ý địa phương cần chăm lo chu đáo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân; đồng thời phát huy tối đa lợi thế kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và liên kết hợp tác xã để nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo điều kiện để các nghệ nhân, người có uy tín truyền dạy tiếng nói, dân ca, phong tục tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xã Đồng Đăng (Lạng Sơn). Ảnh: TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu địa phương xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân", gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ chủ quyền biên giới, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân phối hợp cùng lực lượng vũ trang giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Đăng, cụm 5 thôn gồm Tân Tiến, Thụy Hùng, Nhất Tâm, Còn Pheo và Tam Lung có hơn 1.080 hộ với trên 5.210 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh doanh dịch vụ, kinh tế - xã hội từng bước khởi sắc nhờ tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Nhân dịp này, ông Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.