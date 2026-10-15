Xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: ÁNH TUYẾT)

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ: "Xây dựng thế trận an ninh công nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân".

Thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 06/ĐA-BCA-A04 về xây dựng thế trận an ninh công nhân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh công nhân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân và đạt được những kết quả tích cực.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Tuy nhiên, do tình hình an ninh công nhân chịu tác động trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động, còn có những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, ngừng việc tập thể và những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự có thể gia tăng.

Việc tổ chức hội thảo nhằm chủ động nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp hướng tới nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều thông tin có giá trị đối với các vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng thế trận an ninh công nhân hiện nay. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn của các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, hội thảo đã làm rõ phương hướng, giải pháp trong bối cảnh tình hình mới và xác định yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Các tham luận cũng đã phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình…

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Các ý kiến tại hội thảo đã đi đến thống nhất: bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với địa phương đang phát triển như tỉnh Ninh Bình. Bảo đảm an ninh công nhân phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chính đội ngũ công nhân.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, nhận thức rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển công nhân, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng Công an, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ĐẠI NGHĨA)

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp và trách nhiệm của công nhân; phát huy vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chính quyền cơ sở trong vận động, tập hợp người lao động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, quan hệ lao động và đời sống công nhân; kịp thời phát hiện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự để tham mưu biện pháp xử lý phù hợp. Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn tập trung đông công nhân.

Đối với các vụ việc liên quan đến người lao động, cần xử lý đúng quy định pháp luật, khách quan, kịp thời, kết hợp bảo đảm an ninh, trật tự với giải quyết thỏa đáng những nguyên nhân, vướng mắc chính đáng. Không để vụ việc nhỏ kéo dài, tích tụ thành vấn đề phức tạp; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, thực chất; xác định cụ thể trách nhiệm, đầu mối tiếp nhận thông tin và phương thức giải quyết từng vấn đề. Tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động. Xây dựng thế trận an ninh công nhân gắn với chăm lo đời sống người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bảo đảm an ninh công nhân không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy, doanh nghiệp mà phải gắn với địa bàn nơi công nhân cư trú, sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại các khu nhà trọ, địa bàn tập trung đông công nhân; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự, an toàn giao thông.