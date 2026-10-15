Đoàn chủ tịch chủ trì Hội thảo. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nêu rõ: Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ "Xây dựng thế trận an ninh công nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân". Thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 06/ĐA-BCA-A04 về xây dựng thế trận an ninh công nhân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, triển khai lực lượng phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh công nhân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Tại Ninh Bình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân và đã đạt được những kết quả tích cực.

Các đại biểu đã dành nhiều tâm huyết, tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều thông tin có giá trị đối với các vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng thế trận an ninh công nhân hiện nay, tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân. Các đại biểu chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn của các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là ở tỉnh Ninh Bình hiện nay. Nhiều ý kiến làm rõ bối cảnh tình hình mới và xác định yêu cầu, nhiệm vụ; giải pháp công tác trọng tâm bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh tại Ninh Bình trong tình hình mới; phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến thống nhất việc bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với địa phương đang phát triển như tỉnh Ninh Bình. Bảo đảm an ninh công nhân phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chính đội ngũ công nhân.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh: Nhận thức rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển công nhân, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, lực lượng Công an, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh công nhân thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp và trách nhiệm của công nhân; phát huy vai trò Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và chính quyền cơ sở trong vận động, tập hợp người lao động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, quan hệ lao động và đời sống công nhân; kịp thời phát hiện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự để tham mưu biện pháp xử lý phù hợp. Lực lượng chức năng chú trọng phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn tập trung đông công nhân. Đối với các vụ việc liên quan đến người lao động, Công an tỉnh cần xử lý đúng quy định pháp luật, khách quan, kịp thời, kết hợp bảo đảm an ninh, trật tự với giải quyết thỏa đáng những nguyên nhân, vướng mắc chính đáng; không để vụ việc nhỏ kéo dài, tích tụ thành vấn đề phức tạp; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng, thực chất; xác định cụ thể trách nhiệm, đầu mối tiếp nhận thông tin và phương thức giải quyết từng vấn đề; tăng cường trao đổi thông tin, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động; xây dựng thế trận an ninh công nhân gắn với chăm lo đời sống người lao động và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bảo đảm an ninh công nhân không chỉ giới hạn trong phạm vi nhà máy, doanh nghiệp mà phải gắn với địa bàn nơi công nhân cư trú, sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại các khu nhà trọ, địa bàn tập trung đông công nhân; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự, an toàn giao thông.