Xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương từ bài học thực tiễn

Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh, Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị.

Nội dung này cùng sự vận hành thông suốt của bộ máy chính quyền mới đã được đánh giá toàn diện tại Hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương do UBND thành phố tổ chức ngày 29/9.

Với việc Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện quy trình xin chủ trương của Đảng, xây dựng và trình hồ sơ Đề án được địa phương triển khai thần tốc chỉ trong khoảng 7 tháng. Mục tiêu chiến lược vốn được Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 xác định trước năm 2030 đã được hiện thực hóa ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Theo UBND thành phố Quảng Ninh, thành công này đến từ những kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trước hết, Quảng Ninh đã phát huy nội lực thực chất, chủ động tiến hành lập Đề án bảo đảm đạt và vượt các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại I theo quy định.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hồ sơ và tổ chức thực hiện thành lập thành phố.

Cùng với đó, địa phương đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận rộng rãi của Nhân dân với 99,96% số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến đồng ý và 100% đại biểu HĐND biểu quyết thống nhất.

Thành phố áp dụng phương pháp tổ chức linh hoạt, triển khai song song khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Ngay sau khi thành lập, Quảng Ninh đã thực hiện chuyển tiếp thông suốt hệ thống hành chính, hạ tầng số và 11.929 chứng thư số, bảo đảm không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội bao trùm như miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho học sinh và mở rộng tín dụng ưu đãi được triển khai ngay, giúp người dân thụ hưởng trực tiếp thành quả của vị thế mới.

Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định: Giá trị lớn của quá trình thành lập thành phố không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng là Nghị quyết của Quốc hội, mà quan trọng hơn là ở cách Quảng Ninh tổ chức thực hiện, đưa vị thế mới trở thành những giá trị phát triển thực chất. Không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản trị cao hơn, không thể dùng phương thức cũ để giải quyết những vấn đề mới; đẩy mạnh chính quyền số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Quảng Ninh sẽ tập trung chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, lấy dữ liệu số và công nghệ làm nền tảng quản trị. Thành phố sẽ tổ chức lại không gian phát triển đa trung tâm, kết nối chặt chẽ giữa Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái; thu hút đầu tư có chọn lọc bằng thể chế minh bạch, môi trường ổn định và hạ tầng đồng bộ. Mọi thành quả phát triển cuối cùng đều phải được đo bằng chất lượng cuộc sống và sự hạnh phúc của Nhân dân.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, tại hội nghị, 63 tập thể và 73 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác xây dựng hồ sơ và tổ chức thực hiện lễ đón nhận Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.