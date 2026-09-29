Xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển xứng tầm vị thế mới

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36, trong thời gian 7 ngày từ khi Nghị quyết được thông qua đến thời điểm có hiệu lực, khối lượng công việc rất lớn được triển khai nhưng thành phố Quảng Ninh đã chuẩn bị tốt các điều kiện chuyển sang giai đoạn mới để tổ chức thực hiện, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định từ ngày 1/9.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG THỌ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định: Kết quả thành lập thành phố Quảng Ninh là kết tinh của ý chí, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh qua các thời kỳ; đồng thời có sự đóng góp hết sức quan trọng, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành của Trung ương. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng, ghi nhớ sự quan tâm, giúp đỡ quý báu đó; coi đây vừa là nguồn động viên to lớn, vừa là trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, xây dựng thành phố phát triển xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Quảng Ninh đã nhận diện và xác định rõ những việc phải làm sau dấu mốc thành lập thành phố. Nghị quyết của Quốc hội đã mở ra một vị thế mới, không gian mới; song vị thế ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị, chất lượng phát triển và những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải nhanh chóng chuyển từ tâm thế hoàn thành việc thành lập thành phố sang tâm thế xây dựng và phát triển thành phố.

Các cấp, ngành tiếp tục hoàn tất các nhiệm vụ chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý đồng bộ các vấn đề về văn bản, thủ tục, cơ sở dữ liệu và các hệ thống chuyên ngành; bảo đảm chính quyền thành phố và 54 xã, phường, đặc khu vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Nhất là, không để sự thay đổi về mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc bất tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Để thành phố phát triển xứng tầm với vị thế mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị đô thị tương xứng với vị thế mới. Phải đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp, qua đó giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, quyết định sát thực tiễn hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; tăng cường liên kết giữa các khu vực, khai thác hiệu quả lợi thế của đô thị, nông thôn, biển, đảo, biên giới và không gian di sản.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đồng thời, triển khai và mở rộng một số chính sách về giáo dục, giao thông, tín dụng, an sinh đã và đang được triển khai, trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh tại một số địa bàn và tiếp tục chính sách tín dụng ưu đãi, bảo đảm phát triển kinh tế phải đi cùng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu quản trị của thành phố. Trong đó, tiếp tục rà soát vị trí việc làm, bố trí cán bộ phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về quản trị đô thị, quy hoạch, chuyển đổi số, đầu tư, tài chính và các lĩnh vực chuyên sâu. Mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, khắc phục tư tưởng trông chờ, né tránh, đùn đẩy.

Với truyền thống và sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm” được trao truyền qua nhiều thế hệ, thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục vươn mình phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, xứng tầm với vị thế mới.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia, đóng góp vào công tác xây dựng và thành lập thành phố Quảng Ninh.