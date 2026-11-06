Xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng thành phố Huế không ma túy.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu công an các xã, phường.

Xây dựng 100% xã, phường không ma túy là một trong những mục tiêu được Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định. Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 11/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU; UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng xã, phường không ma túy giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch triển khai năm 2026. Đến nay, 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng địa bàn không ma túy.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 9 tháng triển khai, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Toàn thành phố có gần 17.000 lượt người ký cam kết chấp hành pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; hơn 232.000 lượt người được tuyên truyền. Khoảng 500 pano, 600 băng rôn được lắp đặt tại các tuyến đường, khu vực công cộng và trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, 74 mô hình phòng, chống ma túy được duy trì. Trong đó, mô hình “Trường học không ma túy” được triển khai tại 150 điểm trường; các cơ sở giáo dục đã tổ chức 594 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và 198 hội thi, chuyên đề tìm hiểu kiến thức phòng, chống ma túy.

Cùng với đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tiếp nhận mới 96 người, bàn giao về địa phương 50 người hoàn thành thời hạn cai nghiện; hiện đang tổ chức cai nghiện cho 122 trường hợp. Đặc biệt, 5 người sau cai nghiện đã được vay vốn với tổng số tiền 700 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, Thành ủy công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU gồm 34 thành viên. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban; đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Hội nghị cũng thông qua Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ Giúp việc và các Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, chính quyền cấp xã trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Công an thành phố trong triển khai Nghị quyết thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, kỳ vọng đề ra. Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị xác định xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, phải thực hiện với quyết tâm cao, trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất tại từng địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo phải nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đảng ủy Công an thành phố có trách nhiệm phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo 6 tổ công tác tham mưu, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải đánh giá đúng thực trạng ma túy trên địa bàn, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Trong đó, chú trọng phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, khu dân cư và toàn xã hội; kết hợp đồng bộ các giải pháp “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại” với tăng cường hiệu lực quản lý, nguồn lực và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số.

Về mục tiêu, thành phố quyết tâm đạt 100% xã, phường không ma túy theo lộ trình đề ra. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là chỉ tiêu mang tính mệnh lệnh chính trị; địa phương không hoàn thành phải kiểm điểm trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 03 và Đề án của UBND thành phố để triển khai giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm đúng lộ trình và có kết quả cụ thể.