Mở rộng động lực phát triển

Với không gian phát triển lớn, thành phố Bắc Ninh cần được tổ chức theo tư duy quy hoạch tổng thể, đa trung tâm, có tính liên kết cao; bảo đảm sự hài hòa giữa đô thị, nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, không gian sinh thái và các vùng di sản. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1389/QĐ-TTg là cơ sở quan trọng để định hình cấu trúc phát triển dài hạn, khai thác tiềm năng từng khu vực và tạo nền tảng cho các chương trình, dự án đầu tư chiến lược.

Các làng vùng Dâu tham gia lễ rước Phật Tứ pháp.

Yêu cầu đặt ra là chuyển từ tư duy phát triển theo từng dự án riêng lẻ sang phát triển tổng thể, đồng bộ và có tính kết nối. Phát triển đô thị không đơn thuần là mở rộng không gian xây dựng hay hình thành thêm các khu đô thị mới, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hạ tầng, kết nối các trung tâm phát triển, khu công nghiệp, dịch vụ, logistics với các không gian văn hóa và sinh thái.

Thành phố cần chú trọng phát triển giao thông đồng bộ, nghiên cứu mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), tăng cường kết nối các tuyến vành đai, cao tốc, đường sắt và cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số trong quản lý quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và môi trường sẽ góp phần hình thành đô thị thông minh, vận hành hiệu quả, minh bạch, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Sông Cầu - không gian kết nối văn hóa

Phát triển thành phố hiện đại không có nghĩa là làm phai mờ những giá trị đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Trái lại, văn hóa phải trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và một trong những động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Thành phố cần nhìn nhận các di sản, di tích, lễ hội, làng nghề, dân ca và phong tục truyền thống trên toàn bộ không gian phát triển trong mối quan hệ gắn bó, bổ trợ lẫn nhau.

Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quản lý phát triển; các dự án đầu tư cần phù hợp với định hướng không gian, năng lực hạ tầng, yêu cầu bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài của cộng đồng. Vị thế mới đem đến cơ hội lớn nhưng giá trị làm nên sức sống lâu dài của thành phố chính là khả năng kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa đổi mới và kế thừa.

Trong đó, sông Cầu không chỉ là dòng sông gắn với lịch sử và đời sống của cộng đồng dân cư hai bên bờ, mà còn có thể trở thành trục cảnh quan, sinh thái và kết nối văn hóa quan trọng. Từ không gian Phật giáo Trúc Lâm, các di tích lịch sử, danh thắng, bản sắc văn hóa các dân tộc ở phía Bắc đến không gian quan họ, hệ thống đình chùa, lễ hội và làng nghề ở phía Nam, tất cả cần được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Dòng sông không phải là ranh giới chia tách, mà là không gian kết nối những giá trị riêng để cùng tạo nên bản sắc chung.

Công tác quy hoạch và quản lý kiến trúc có vai trò quan trọng trong gìn giữ những giá trị đó. Bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại từng công trình di tích riêng lẻ, mà còn phải bảo vệ không gian cảnh quan, cấu trúc làng truyền thống và môi trường sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Cần quan tâm bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các di sản được UNESCO ghi danh và di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời duy trì, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh, lễ hội truyền thống, làng nghề và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian. Quá trình đô thị hóa phải được kiểm soát để tránh phá vỡ cấu trúc làng xóm, cảnh quan truyền thống và không gian gắn với di tích.

Kiến tạo thành phố xanh, văn minh và đáng sống

Cùng với phát triển kinh tế và hạ tầng, chất lượng môi trường sống cần trở thành tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định quy hoạch và đầu tư xây dựng. Thành phố chú trọng bảo vệ hành lang sông Cầu, sông Đuống, sông Thương, sông Lục Nam và hệ thống hồ, mặt nước và các vùng sinh thái trung du, miền núi. Kết nối công viên, quảng trường và không gian công cộng thành mạng lưới xanh liên tục.

Đô thị Bắc Giang nhìn từ trên cao.

Các khu đô thị mới sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng. Tổ chức kiến trúc, cảnh quan có sự kế thừa những giá trị truyền thống, kết hợp hài hòa với kiến trúc hiện đại; kiểm soát chặt chẽ hình thái phát triển tại khu vực có di tích, di sản và cảnh quan đặc thù. Qua đó, mỗi khu vực đô thị có thể hình thành nét đặc trưng riêng, tránh tình trạng phát triển đồng dạng, làm mất đi bản sắc.

Bảo tồn cần đi đôi với phát huy giá trị di sản, chuyển từ tư duy bảo tồn thụ động sang bảo tồn chủ động, gắn với phát triển du lịch văn hóa, làng nghề và công nghiệp văn hóa. Việc kết nối các di tích, lễ hội, làng nghề và không gian văn hóa thành các tuyến, điểm du lịch có tính liên kết sẽ góp phần tạo thêm động lực kinh tế, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Từ góc độ ngành Xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý kiến trúc, trật tự xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nghiêm túc, đồng bộ. Quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ quản lý phát triển; các dự án đầu tư cần phù hợp với định hướng không gian, năng lực hạ tầng, yêu cầu bảo vệ môi trường và lợi ích lâu dài của cộng đồng. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tạo điều kiện để người dân tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Vị thế mới đem đến cơ hội lớn nhưng giá trị làm nên sức sống lâu dài của thành phố chính là khả năng kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa đổi mới và kế thừa. Xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, thông minh, văn minh không chỉ là xây dựng những tuyến đường, cây cầu hay khu đô thị mới, mà sâu xa hơn là kiến tạo một không gian sống có chất lượng, nơi di sản được trân trọng, văn hóa được tiếp nối và mọi cộng đồng dân cư cùng chung niềm tự hào, trách nhiệm, khát vọng phát triển.