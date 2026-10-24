Xây dựng 'sức đề kháng' tư tưởng từ cơ sở phát huy vai trò của tổ chức đảng trong Công an nhân dân trên không gian số (2 kỳ)

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan

Đơn vị: Cán bộ Phòng PC02

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Xây dựng "sức đề kháng" tư tưởng từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trên không gian số - kỳ I

Xây dựng "sức đề kháng" tư tưởng từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trên không gian số - kỳ II