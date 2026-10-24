Xây dựng 'sức đề kháng' tư tưởng từ cơ sở phát huy vai trò của tổ chức đảng trong Công an nhân dân trên không gian số (2 kỳ)
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan
Đơn vị: Cán bộ Phòng PC02
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Xây dựng "sức đề kháng" tư tưởng từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trên không gian số - kỳ I
Xây dựng "sức đề kháng" tư tưởng từ cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trên không gian số - kỳ II
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xay-dung-suc-de-khang-tu-tuong-tu-co-so-phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-dang-trong-cong-an-nhan-dan-tren-khong-gian-so-2-ky-471006.html