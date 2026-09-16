'Xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên AI' cùng Đại học Monash

Đại học Top 31 thế giới - Monash (Australia) tổ chức ngày hội thông tin Open Day tại Hà Nội & TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại học Monash.

Một trong những điểm nhấn của Monash Open Day năm nay là chuyên đề “Xây dựng sự nghiệp trong kỷ nguyên AI”, với sự chủ trì của Tiến sĩ Andrew Johnson - Giám đốc chương trình Bachelor of Media Communication và đồng thời là Trưởng bộ phận Truyền thông tại School of Media, Film and Journalism.

Chuyên đề tập trung vào cách những năng lực mang tính con người tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong một thế giới ngày càng được định hình bởi trí tuệ nhân tạo. Trong khi AI đang nhanh chóng thay đổi cách các ngành nghề vận hành, những kỹ năng như storytelling, tư duy phản biện, giao tiếp chiến lược, sáng tạo, hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác vẫn là những năng lực có tính chuyển đổi cao, có thể được ứng dụng liên ngành và tạo nên lợi thế lâu dài cho người học.

Thông qua buổi chuyên đề này, người tham dự sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn cách phát triển những năng lực này để thích ứng với thay đổi, dẫn dắt và tạo ra giá trị trong môi trường làm việc tương lai.

Monash Open Day năm nay cũng sẽ mang đến những trải nghiệm tương tác, giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có góc nhìn trực tiếp hơn về việc học tập tại Monash. Đại diện từ Monash sẽ có mặt để giới thiệu về đa dạng chương trình đào tạo và các lộ trình học tập, đồng thời chia sẻ thêm về thế mạnh của trường trong giáo dục, nghiên cứu và kết nối với ngành nghề.

Người tham dự cũng có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ Monash để tìm hiểu về lựa chọn ngành học, quy trình ứng tuyển, học bổng, cơ hội nghề nghiệp và đời sống sinh viên tại Australia.

Đại diện từ Monash trực tiếp tư vấn cho phụ huynh và học sinh. Ảnh: Đại học Monash.

Việc tham dự Open Day tại Việt Nam cũng tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và phụ huynh đặt những câu hỏi cụ thể về hành trình học tập của mình và nhận được thông tin phù hợp với từng mục tiêu cá nhân.

Sự kiện là cơ hội để học sinh và phụ huynh khám phá môi trường học tập tại Monash, từ đa dạng ngành học và các khoa đào tạo đến học bổng, định hướng nghề nghiệp và đời sống sinh viên tại Australia. Thông qua các hoạt động tương tác và tư vấn trực tiếp, người tham dự có thể tìm hiểu sâu hơn về những lựa chọn học tập phù hợp với mục tiêu, sở thích và định hướng tương lai của mình.

Là đại học lớn nhất tại Australia và hiện xếp hạng #31 thế giới theo QS World University Rankings 2027, Monash liên tục khẳng định vị thế quốc tế về chất lượng học thuật, đổi mới giáo dục và nghiên cứu có tầm ảnh hưởng. Ngoài ra, Monash còn thuộc nhóm 8 đại học hàng đầu Australia (Go8), mang đến cho sinh viên nền tảng học thuật vững chắc cùng môi trường học tập quốc tế, nơi tri thức, sáng tạo và khả năng thích ứng được phát triển song hành.