Xây dựng Số 1 (CC1): Doanh thu 9 tháng vượt 11.200 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh chuyển dương kỷ lục

Doanh thu bứt phá và sự đảo chiều của dòng tiền kinh doanh

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán CC1) cho thấy bức tranh kinh doanh khởi sắc ở các chỉ tiêu cốt lõi. Riêng trong quý III năm 2026 doanh thu của CC1 đạt 4.762,6 tỷ đồng, tăng mạnh 89% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 doanh thu của doanh nghiệp cán mốc 11.226,6 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy trực tiếp từ tiến độ thi công đang được tăng tốc tại các công trình hạ tầng trọng điểm.

Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh tài chính của CC1 kỳ này chính là sự cải thiện vượt bậc về chất lượng dòng tiền. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 3 quý đầu năm 2026 đã đảo chiều từ mức âm sang dương, ghi nhận con số 4.101,8 tỷ đồng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải kết quả tích cực này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng các khoản thu từ khách hàng, bám sát tiến độ nghiệm thu thanh toán tại các dự án và việc mở rộng danh mục hợp đồng xây lắp.

Đồng pha với sự phình to của doanh thu là sự mở rộng nhanh chóng về quy mô tài sản. Tính đến ngày 30/09/2026 tổng tài sản của CC1 đã đạt mức 25.303,4 tỷ đồng. Con số này tăng tới 8.138 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47,4% so với thời điểm đầu năm 2026. Sự gia tăng quy mô tài sản minh chứng cho năng lực tích lũy và khả năng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp ngay trong giai đoạn cao điểm thi công các công trình lớn.

Chủ động nguồn lực thi công dự án lớn và áp lực lợi nhuận ngắn hạn

Đi sâu vào cơ cấu tài sản khoản mục trả trước cho người bán gia tăng đáng kể so với đầu năm thu hút sự chú ý. Sự gia tăng này gắn liền với thực tế CC1 đang triển khai danh mục hợp đồng quy mô khổng lồ bao gồm hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, cao tốc Bảo Lộc Liên Khương, cầu Cát Lái hay cầu Long Hưng thuộc tỉnh Đồng Nai. Khối lượng công việc đồ sộ đòi hỏi nhu cầu huy động vật tư nhân công và năng lực thi công rất lớn ngay từ giai đoạn khởi động.

Việc gia tăng trả trước cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ được CC1 sử dụng như một chiến lược để đảm bảo tiến độ triển khai đồng loạt. Đại diện doanh nghiệp phân tích giữa lúc giá vật liệu xây dựng biến động mạnh dưới tác động của chi phí năng lượng và chuỗi cung ứng việc chủ động tạm ứng trước giúp công ty khóa giá đầu vào, giảm rủi ro trượt giá và bảo đảm nguồn cung vật tư liên tục. Cơ chế này giúp CC1 duy trì nhịp độ cùng chất lượng thi công tại công trường đáp ứng chặt chẽ yêu cầu từ phía các chủ đầu tư.

Xét về hiệu quả sinh lời tổng thể, biên lợi nhuận gộp chịu áp lực giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước do mặt bằng chi phí chung tăng cao nhưng đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt nếu so sánh với quý liền trước. Sự phục hồi này xuất phát từ việc công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu và nhân công. Dù áp lực chi phí vẫn còn tồn tại cục bộ ở một số dự án cũ, các dự án mới triển khai trong quý III năm 2026 lại sở hữu mức biên lợi nhuận tốt hơn đóng vai trò đòn bẩy kéo hiệu quả kinh doanh chung đi lên.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, kết quả quý III năm 2026 ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2025. Sự chênh lệch này chủ yếu xuất phát từ yếu tố nền tảng so sánh cao của kỳ trước. Cụ thể vào quý III năm 2025 doanh nghiệp từng ghi nhận một khoản thu nhập khác tăng đột biến từ việc đánh giá lại giá trị tài sản mang đi đầu tư. Yếu tố nền cao cộng hưởng cùng sự gia tăng của giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công trong ngắn hạn đã tạo áp lực nhất định lên chỉ tiêu lợi nhuận gộp trong kỳ báo cáo.