Xây dựng seri phim ký sự về chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Cụ thể, Quyết định số 2087/QĐ-TTg điều chỉnh nội dung nhiệm vụ 12 ở Phụ lục kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027) như sau: Tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, chương trình chính luận tuyên truyền về 80 năm công tác người có công với cách mạng; hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các công trình ghi công liệt sĩ.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: MINH NGUYÊN

Đồng thời, Quyết định số 2087/QĐ-TTg bổ sung thêm nhiệm vụ sau vào Phụ lục tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg: Xây dựng seri phim ký sự truyền hình và Phim tài liệu điện ảnh nội dung về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên.