Xây dựng Sa Pa là đô thị du lịch thông minh, xanh, phát triển dựa trên dữ liệu số

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Sa Pa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đảng ủy, UBND phường Sa Pa xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đến nay, phường có 9/15 mục tiêu hoàn thành, 3 mục tiêu đang triển khai, 3 mục tiêu chưa đạt; trong 12 nhiệm vụ trọng tâm, có 11 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, đạt 91,6%.

Phường đã vận hành nền tảng Du lịch số trên website và ứng dụng Sa Pa Tour; triển khai bãi đỗ xe thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt. 100% sản phẩm OCOP được cấp tem điện tử truy xuất nguồn gốc và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Chủ tịch UBND phường Sa Pa Cao Bá Quý báo cáo một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, du lịch.

Trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, phường Sa Pa tập trung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,9%; tổ dân phố văn hóa đạt 81,4%; 14/15 tổ dân phố có nhà văn hóa. Phường duy trì Không gian Văn hóa Sa Pa, từng bước số hóa tư liệu về di tích, lễ hội và văn hóa truyền thống.

Về phát triển du lịch, Sa Pa tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm của Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Giai đoạn 2020 - 2025, lượng khách du lịch tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

Trong 9 tháng năm 2026, phường đón hơn 3,55 triệu lượt khách, đạt 75,7% kế hoạch năm; tổng thu từ hoạt động du lịch - dịch vụ đạt hơn 22.478 tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch.

Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, văn hóa tiếp tục được đầu tư, gắn với chuỗi sự kiện, lễ hội theo mùa và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện các nghị quyết trên địa bàn; trong đó chú trọng yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế của Sa Pa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thường trực Đảng ủy, UBND phường Sa Pa kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn lực hoàn thiện thiết chế văn hóa, đầu tư hạ tầng số, nâng cao kỹ năng số cho người dân; hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, đào tạo nhân lực và sớm ban hành nghị quyết về Chiến lược phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị phường Sa Pa tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành những nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm theo tinh thần “6 rõ”.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với du lịch, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đề nghị phường tập trung phát huy lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng đa dạng, chất lượng, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc.

Cùng với đó, cần quan tâm giải quyết những bất cập về hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông, từng bước nâng cao năng lực phục vụ phát triển đô thị và du lịch.

Đồng thời, địa phương cần đặc biệt chú trọng số hóa lĩnh vực văn hóa, du lịch, từ quảng bá, cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ đến nâng cao trải nghiệm của du khách, qua đó góp phần xây dựng Sa Pa trở thành điểm đến du lịch hiện đại, văn minh và giàu bản sắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phường Sa Pa đạt được trong thời gian qua trong triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị phường Sa Pa tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Bộ Chính trị, bảo đảm việc triển khai đi vào thực chất, gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương; cần xác định rõ những khâu đột phá, những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đề xuất tạo không gian, động lực phát triển của phường Sa Pa trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương thí điểm xây dựng đô thị du lịch thông minh, xanh, phát triển dựa trên dữ liệu số.

Đồng chí nêu ra 8 nhóm việc lớn cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang thăm mô hình Kiosk số phục vụ người dân và du khách của phường Sa Pa.

Thứ nhất, xây dựng Sa Pa số, lấy du lịch làm mũi nhọn đột phá, hình thành hệ sinh thái số thống nhất phục vụ du khách, gồm bản đồ số, điểm du lịch số, bản làng, cơ sở lưu trú, nhà hàng, giao thông số... Mục tiêu là khi đến Sa Pa, du khách có thể tiếp cận, sử dụng phần lớn các dịch vụ trên một nền tảng thống nhất.

Thứ hai, xây dựng kho dữ liệu Sa Pa, tích hợp dữ liệu về dân cư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, du lịch, thương mại, dịch vụ, an ninh... Qua đó, hình thành bảng điều hành số của phường, giúp lãnh đạo có thể điều hành dựa trên dữ liệu, thay vì chủ yếu dựa vào báo cáo hoặc nắm tình hình chung. Đây là nhiệm vụ khó nhưng nếu thực hiện được sẽ tạo dấu ấn lớn trong chuyển đổi số của Sa Pa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang thăm gian trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai tại Không gian Văn hóa Sa Pa.

Thứ ba, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào những bài toán cụ thể của địa phương, ưu tiên dự báo lượng khách, dự báo và phân luồng giao thông, số hóa khách du lịch, cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét; xử lý phản ánh của người dân; xây dựng trợ lý AI cho cán bộ, hỗ trợ tra cứu quy hoạch, thủ tục hành chính, quảng bá sản phẩm địa phương và phiên dịch cho khách quốc tế.

Thứ tư, xây dựng phường Sa Pa không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán QR Code, hóa đơn điện tử, hồ sơ điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và phản ánh hiện trường.

Trong quá trình thực hiện cần chú trọng hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở du lịch cộng đồng tiếp cận, ứng dụng công nghệ.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; các không gian văn hóa phải đưa công nghệ vào để tạo ra những sản phẩm mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang thăm khu trưng bày nét văn hóa đồng bào dân tộc Dao tại Không gian Văn hóa Sa Pa.

Thứ năm, số hóa văn hóa và du lịch cộng đồng, xây dựng các bản làng số Sa Pa. Mỗi bản làng cần từng bước hình thành hồ sơ số về lịch sử, văn hóa, lễ hội, trang phục, ẩm thực và những giá trị đặc trưng.

Sa Pa cần rà soát, lựa chọn và xây dựng lộ trình số hóa phù hợp, qua đó vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa tạo thêm sản phẩm phục vụ du lịch.

Thứ sáu, hình thành phường đổi mới sáng tạo. Muốn làm được điều này, phường cần lựa chọn doanh nghiệp công nghệ phù hợp, tăng cường phối hợp với các trường đại học, đồng thời thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương.

Thứ bảy, xây dựng chính quyền vận hành bằng dữ liệu, quản trị bằng dữ liệu. Lãnh đạo phường có thể truy cập hệ thống để nắm bắt thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thay vì phải gọi điện hoặc chờ báo cáo thủ công.

Thứ tám, xây dựng đội ngũ cán bộ số và người dân số; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và người dân, để người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Giang đề nghị phường Sa Pa nghiên cứu, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ trên thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng được nền tảng dữ liệu và hệ sinh thái số thống nhất, lấy du lịch làm trọng tâm, từ đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.