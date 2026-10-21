Xây dựng quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Chiều 21-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo Quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tỉnh ban hành quy định mật độ chăn nuôi đến cấp xã hoặc quy định mật độ chăn nuôi chung của toàn tỉnh, phù hợp với quy định hiện hành.

Căn cứ Thông tư số 94 ngày 31-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi, tỉnh Khánh Hòa là địa phương nằm trong khu vực có mật độ chăn nuôi không vượt quá 1,5 đơn vị vật nuôi trên 1ha đất nông nghiệp (1 đơn vị vật nuôi tương đương với 500kg khối lượng vật nuôi sống).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng đàn gia súc khoảng 720.000 con (trâu, bò, heo, dê, cừu…); đàn gia cầm 5,5 triệu con. Với số lượng vật nuôi này, mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt gần 0,3 đơn vị vật nuôi trên 1ha đất nông nghiệp.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sau khi trao đổi, thảo luận với các sở ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo quy định mật độ chăn nuôi theo hướng bảo đảm mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh không vượt quá 1,5 đơn vị vật nuôi trên 1ha đất nông nghiệp. Trong quá trình triển khai, việc xem xét, cấp phép chăn nuôi cần căn cứ vào hiện trạng, quy hoạch, đề án và định hướng phát triển chăn nuôi, bảo đảm tổng mật độ chăn nuôi của tỉnh không vượt ngưỡng quy định.