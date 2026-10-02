Xây dựng quy định an toàn lao động thành văn hoá làm việc
Ngành Điện là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động do đặc thù thường xuyên làm việc với hệ thống điện, trên cao và trong những điều kiện phức tạp. Vì vậy, với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn trong lao động đòi hỏi chủ động nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro - để an toàn thực sự trở thành một phần của văn hóa làm việc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-quy-dinh-an-toan-lao-dong-thanh-van-hoa-lam-viec-420398.htm