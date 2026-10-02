Kinh tếLao động - Việc làm

Xây dựng quy định an toàn lao động thành văn hoá làm việc

Ngành Điện là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động do đặc thù thường xuyên làm việc với hệ thống điện, trên cao và trong những điều kiện phức tạp. Vì vậy, với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn trong lao động đòi hỏi chủ động nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro - để an toàn thực sự trở thành một phần của văn hóa làm việc.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Nguyễn Thu

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-quy-dinh-an-toan-lao-dong-thanh-van-hoa-lam-viec-420398.htm