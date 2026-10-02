Xây dựng quy định an toàn lao động thành văn hoá làm việc

Sau nhiều lần tìm cách thoái vốn, VietinBank mới bán được 32,1% lượng cổ phần Cảng Hải Phòng đưa ra đấu giá, thu về hơn 89 tỷ đồng, trong khi hơn 4,7 triệu cổ phiếu vẫn chưa tìm được người mua.