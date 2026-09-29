Xây dựng Quảng Ninh xứng tầm với vị thế mới

Quang cảnh hội nghị.

Đây là dịp để nhìn lại toàn diện quá trình triển khai một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 24/8/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 36 về việc thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Việc thành lập Thành phố Quảng Ninh hoàn thành sớm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra là trước năm 2030.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển mới trên cơ sở kế thừa những thành quả đã được tạo dựng qua nhiều giai đoạn.

Kết quả này là sự kết tinh của quá trình nỗ lực, bền bỉ của nhiều thế hệ, của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân…

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, hôm nay là dịp để nhìn lại một quá trình có ý nghĩa đặc biệt, nhưng quan trọng hơn là xác định rõ những việc phải làm sau dấu mốc thành lập Thành phố.

Nghị quyết của Quốc hội đã mở ra một vị thế mới, không gian mới. Song vị thế ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực quản trị, chất lượng phát triển và những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.

Từ yêu cầu đó, Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng chuyển từ tâm thế hoàn thành việc thành lập thành phố sang tâm thế xây dựng và phát triển Thành phố.

Các cấp, ngành tiếp tục hoàn tất các nhiệm vụ chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý đồng bộ các vấn đề về văn bản, thủ tục, cơ sở dữ liệu và các hệ thống chuyên ngành.

Bảo đảm chính quyền Thành phố và 54 xã, phường, đặc khu vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, không để sự thay đổi về mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc bất tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng quản trị đô thị tương xứng với vị thế mới. Phải đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu.

Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung, tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, các cấp, qua đó giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, quyết định sát thực tiễn hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 63 tập thể, 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia, đóng góp vào công tác xây dựng và thành lập Thành phố Quảng Ninh.