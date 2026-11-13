Xây dựng phường Thục Phán phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh Cao Bằng

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo phường Thục Phán tặng quà cho người dân. (Ảnh: MINH TUẤN)

Phát biểu ý kiến khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thục Phán chia sẻ, phường Thục Phán có dân số hơn 45 nghìn người, trong 10 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 420 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch, lượng khách quốc tế lưu trú tại địa phương đạt gần 79.000 lượt du khách, phường có hơn 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phường Thục Phán luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Gian hàng giới thiệu đặc sản của các tổ dân phố trong phường Thục Phán. (Ảnh: MINH TUẤN)

Hệ thống chính trị của phường xác định, vun đắp khối đại đoàn kết phải gắn với làm tốt trách nhiệm phục vụ nhân dân, chính quyền phải lắng nghe người dân, giải quyết công việc công khai, đúng trách nhiệm và đúng pháp luật.

Trong Ngày hội, phường Thục Phán đã tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tổ dân phố; hội thi ẩm thực; không gian làng nghề truyền thống; tổ chức múa Sluông Chầu.

Nhân dịp này, phường Thục Phán đã tặng quà cho 116 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 60 người có uy tín. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng 42 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường.

Phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc Ngày hội, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng biểu dương kết quả đạt được trong chăm lo đời sống người dân, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế-xã hội của phường Thục Phán.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị, cấp ủy, chính quyền phường Thục Phán củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân.

Phường quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, xây dựng con người Thục Phán văn minh, nghĩa tình. Cả hệ thống chính trị và người dân chung sức xây dựng phường Thục Phán phát triển văn minh, hiện đại, bản sắc, xứng tầm là trung tâm của tỉnh Cao Bằng.