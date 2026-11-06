Xây dựng phương án xử lý vi phạm tại chung cư Kim Văn-Kim Lũ

Khu chung cư Kim Văn-Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cư dân

Ủy ban nhân dân phường Định Công vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường về thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 10/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan những dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường.

Tại Định Công, nội dung triển khai tập trung vào công trình, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ, gồm 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B và CT12C. Theo kết quả rà soát ban đầu, có 246 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 4 thuộc diện phải di dời. Đây là vấn đề phức tạp, không chỉ liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch, đất đai mà còn tác động trực tiếp đời sống, tài sản và sự ổn định của hàng trăm hộ gia đình.

Tại hội nghị, sau khi đại diện Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường triển khai các nội dung của Kế hoạch số 426/KH-UBND, nhiều ý kiến của đại diện cư dân đã được trao đổi thẳng thắn, tập trung vào quyền lợi hợp pháp, nơi ở và phương án xử lý đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời.

Nguyện vọng chung được các cư dân nêu ra là mong muốn tiếp tục được sinh sống tại những căn hộ hiện nay; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết vụ việc trên cơ sở đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm thấu tình, đạt lý. Người dân cũng mong muốn được tham gia vào quá trình triển khai, giám sát việc xử lý; đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra, khảo sát hiện trạng công trình, đánh giá khách quan các phương án và lắng nghe đầy đủ nguyện vọng của cư dân.

Những lo lắng về nguy cơ phải di dời khỏi nơi ở đã gắn bó hơn một thập kỷ, cũng như những tác động đến tài sản và cuộc sống gia đình, là nội dung được nhiều người quan tâm. Các ý kiến đều mong muốn chính quyền có phương án xử lý thấu đáo, bảo đảm quyền lợi của những người mua nhà ngay tình, hạn chế tối đa những xáo trộn trong đời sống.

Một trong những vấn đề được cư dân đặc biệt quan tâm là trách nhiệm quản lý nhà nước khi dự án đã được kiểm tra, phê duyệt cho người dân vào ở từ 10 năm trước. Từ thực tế này, người dân cũng kiến nghị thành phố đánh giá khách quan khả năng giữ lại các căn hộ hoặc xem xét phương án chuyển đổi công năng từ trung tâm thương mại thành nhà ở, qua đó bảo vệ tài sản hợp pháp của người dân.

Các ý kiến tại hội nghị cho thấy yêu cầu đặt ra đối với quá trình xử lý không chỉ là khắc phục những vấn đề tồn tại, vi phạm theo quy định, mà còn phải giải quyết hài hòa các vấn đề liên quan quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định tình hình địa bàn.

Rà soát toàn diện, xem xét các phương án bảo đảm quyền lợi người dân

Trước những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nơi ở của hàng trăm hộ dân tại khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn-Kim Lũ, phường Định Công (Hà Nội) đang tập trung rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đồng thời lắng nghe ý kiến cư dân để xây dựng phương án xử lý vi phạm bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo cư dân.

Quan điểm của phường là triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của thành phố; xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch. Cùng với đó, phường xác định yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an toàn công trình và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Tuấn Anh, trước khi tổ chức hội nghị, Ủy ban nhân dân phường Định Công đã phối hợp các sở, ngành thành phố kiểm tra, rà soát hiện trạng và kết quả thực hiện các kết luận thanh tra; tham gia góp ý các kế hoạch, nghị quyết chuyên đề của thành phố; tổ chức hai hội nghị lấy ý kiến về phương án triển khai.

Phường cũng đã ban hành kế hoạch, thành lập tổ công tác để rà soát các vi phạm về quy hoạch, xây dựng, đất đai và hiện trạng quản lý, sử dụng tại các tòa nhà. Đồng thời, tiếp nhận đơn kiến nghị, tổ chức tiếp xúc với đại diện công dân và tổng hợp gần 200 ý kiến của cấp ủy, chi bộ, các hộ gia đình.

Đối với 246 căn hộ thuộc diện phải di dời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, hiện có 4 phương án dự kiến được đưa ra xem xét:

Thứ nhất, chủ đầu tư thỏa thuận chi trả tiền và hỗ trợ chi phí di chuyển theo quy định.

Thứ hai, bố trí căn hộ tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà đối với những hộ dân có nguyện vọng.

Thứ ba, người dân nhận tiền và tự lo việc tái định cư.

Thứ tư, người dân nhận tiền và đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét.

Đây là những phương án dự kiến, việc lựa chọn và triển khai phải căn cứ kết quả rà soát liên ngành, hồ sơ pháp lý và quyết định của cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhấn mạnh, mọi phương án di dời, phá dỡ đều phải được xem xét chặt chẽ, không thể thực hiện khi chưa có đầy đủ căn cứ và quyết định theo quy định.

Cùng với việc xây dựng phương án xử lý, phường Định Công cam kết đồng hành với các hộ dân trong quá trình triển khai, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và việc học tập của trẻ em.

Phường cũng sẽ công khai kế hoạch, thông báo và danh sách 246 hộ thuộc diện phải di dời trên trang thông tin điện tử cùng các kênh thông tin của phường để người dân nắm bắt, theo dõi. Sau khi hoàn thành bước rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ trực tiếp tổ chức đối thoại với 246 hộ dân, lắng nghe, tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ dân phố số 27, 28, 29, 30 và Ban quản trị 4 tòa nhà tăng cường tuyên truyền, vận động; chủ động tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chính đáng, hợp pháp của cư dân.

Từng bước triển khai theo lộ trình, bảo đảm đúng quy định

Theo Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Ủy ban nhân dân phường Định Công, việc xử lý vi phạm tại các tòa nhà chung cư Kim Văn-Kim Lũ được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, trong tháng 9/2026, tập trung xin chủ trương và hoàn thiện cơ chế pháp lý đặc thù.

Giai đoạn 2, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tập trung rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý. Trọng tâm là kiểm tra hiện trạng 4 tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C; thống kê cụ thể từng tòa, từng tầng, từng căn hộ, làm rõ tình trạng sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê. Trên cơ sở đó, phối hợp các sở, ngành xác định những hạng mục được phép tồn tại, phải di dời hoặc phá dỡ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác xử lý.

Trong tháng 11 và 12/2026, phường tiếp tục phối hợp xác định giá đền bù, cập nhật danh sách căn hộ phải di dời; xây dựng phương án tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời và sử dụng diện tích sau di dời. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy cũng được chuẩn bị.

Giai đoạn 3, từ năm 2027 đến năm 2028, tập trung tổ chức di dời, phá dỡ và xử lý các hạng mục vi phạm. Căn cứ kết quả phân loại và phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân phường phối hợp các sở, ngành thành phố và chủ đầu tư triển khai di dời các hộ dân trong năm 2027. Trong giai đoạn 2027-2028, các công trình, hạng mục thuộc diện phải phá dỡ sẽ được phối hợp tổ chức thực hiện theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Phường cam kết thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Thành phố giao, khẩn trương rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý và thống nhất số liệu tại 4 tòa nhà, làm cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý. Mục tiêu là khắc phục các tồn tại, vi phạm, bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, diện mạo đô thị trên địa bàn".