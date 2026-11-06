Xây dựng phương án học trực tuyến sau vụ cháy trường học tạm

Lực lượng chức năng chữa cháy tại khu phòng học tạm của Trường THCS Kim Liên trưa 5/11.

Theo thông báo mới nhất của Ban giám hiệu Trường THCS Kim Liên, sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa ngày 5/11, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Kim Liên, nhà trường tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Căn cứ công văn chỉ đạo của UBND phường Kim Liên, trong ngày 6/11, thầy cô sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng phương án học trực tuyến. Các bậc phụ huynh và các em học sinh cần theo dõi hướng dẫn cụ thể của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Về địa điểm học tập tiếp theo, UBND phường đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học.

Địa điểm và thời gian trở lại học trực tiếp sẽ được thông tin khi có phương án chính thức.

"Đối với các trường hợp bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập sẽ được rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện cho học sinh khi trở lại trường. Nhà trường kính mong các bậc phụ huynh phối hợp, chia sẻ và thường xuyên cập nhật thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm", thông báo của Trường THCS Kim Liên nêu rõ.

Trước đó, khoảng 12h18 phút ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ tại số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một người bị tử vong.

Cũng trong ngày 5/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường THCS Kim Liên; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Cũng theo công điện, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.