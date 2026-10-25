Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 ngành tòa án

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: MĐ)

Kế hoạch nhằm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế; từng bước đổi mới phương thức quản lý, chuyển từ quản lý theo số lượng người, biên chế, ngạch, bậc sang quản trị theo vị trí việc làm, năng lực thực thi, kết quả và giá trị đóng góp.

Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở có căn cứ, bảo đảm khả năng kiểm chứng.

Đây sẽ là cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của hệ thống Tòa án nhân dân.

Cùng với đó, Tòa án nhân dân tối cao hướng tới xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu về vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và biên chế thống nhất trong toàn ngành. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản trị đội ngũ mà còn góp phần chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Kế hoạch yêu cầu bám sát quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ tại Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; thực hiện thống nhất về phương pháp, nguồn dữ liệu, mẫu biểu và tiến độ.

Việc xác định vị trí việc làm xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nhóm công việc tương đối ổn định, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm và yêu cầu năng lực; không lấy nhân sự hoặc biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm. Không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành chỉ tiêu biên chế.

Xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở khối lượng, tần suất, tính chất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn và điều kiện thực hiện công việc; tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Không áp dụng máy móc định mức biên chế, tỷ lệ tinh giản bình quân hoặc định mức giải quyết hồ sơ hành chính đối với công việc có tính chất đặc thù.

Về dữ liệu, các đơn vị, Tòa án có trách nhiệm kế thừa thông tin đã có và được kiểm chứng, đối chiếu, bổ sung, xác nhận thay vì kê khai lại những dữ liệu còn giá trị sử dụng.

Kỳ thống kê khối lượng công việc được tính từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026; nhân lực hiện có được chốt tại ngày 30/9/2026. Những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân lực sau thời điểm này phải được thuyết minh riêng.

Để bảo đảm tiến độ, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó có hướng dẫn nghiệp vụ, khảo sát bổ sung thông tin, chuẩn bị dữ liệu nguồn và tổ chức thực hiện thí điểm tại 5 đơn vị đại diện.

Trong đó, Vụ Tổ chức-Cán bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn, bộ biểu và thời gian tham chiếu thực hiện công việc. Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin và Vụ Tổ chức-Cán bộ phối hợp chuẩn bị số liệu thống kê thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc; dữ liệu công chức, viên chức hiện có và biên chế được giao, bảo đảm đối chiếu, xác định những nội dung còn thiếu hoặc cần kiểm chứng trước khi tổng hợp.

Đối với những thông tin chưa có trên phần mềm, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức khảo sát bổ sung tại 389 Tòa án địa phương, gồm Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực. Nội dung khảo sát tập trung vào các trường hợp cần làm rõ như vụ án đặc biệt lớn, số vụ án do lãnh đạo trực tiếp giải quyết, công tác ngoài trụ sở theo khoảng cách và các thông tin cần thiết khác.

Cùng với đó, 5 đơn vị được lựa chọn làm điểm thực hiện đầy đủ 8 bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Kết quả thí điểm sẽ được kiểm chứng, đánh giá để hoàn thiện phương pháp, công thức tính toán, bộ biểu và hướng dẫn áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.