Xây dựng phúc lợi động vật cho từng đối tượng vật nuôi để ngành chăn nuôi phát triển

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Trọng Đảm, Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trong thương mại quốc tế, các yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, sức khỏe động vật, tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc ngày càng được chú trọng. Phúc lợi động vật, trong nhiều chuỗi sản xuất và thị trường, đang được đặt trong mối liên hệ với chất lượng sản phẩm, tính bền vững và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, chúng ta cần xây dựng thể chế, tiêu chuẩn, năng lực thực thi và cơ chế thị trường, để phúc lợi động vật không trở thành một yêu cầu làm tăng thêm gánh nặng cho người sản xuất, mà có thể trở thành một bộ phận của quá trình nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chăn nuôi.

Quang cảnh Hội thảo “Phúc lợi động vật - Đề xuất thể chế, chính sách và thực thi”.

Phúc lợi động vật ngày càng được các nước trên thế giới cũng như Việt Nam quan tâm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và sử dụng sản phẩm động vật, không chỉ liên quan đến yêu cầu đối xử nhân đạo với vật nuôi, mà còn gắn với sức khỏe vật nuôi, an toàn thực phẩm, hiệu quả sản xuất và yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hệ thống chính sách, tiêu chuẩn và tổ chức thực thi về lĩnh vực này tại Việt Nam vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện.

Những năm gần đây, pháp luật Việt Nam đã đề cập đến yêu cầu đối xử nhân đạo trong chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ, thông qua Luật Thú y năm 2015 và Luật Chăn nuôi năm 2018. Tuy nhiên, các quy định và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng nhóm vật nuôi, điều kiện chuồng nuôi, mật độ nuôi, vận chuyển, gây ngất trước giết mổ... vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa, để phù hợp hơn với thực tiễn sản xuất và các chuẩn mực quốc tế.

Hội thảo tập trung vào hai vấn đề chính: Hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi. Các tham luận phân tích những vấn đề đặt ra trong xây dựng chính sách; yêu cầu về phúc lợi động vật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; kinh nghiệm triển khai tại địa phương, việc áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật tại các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận các ý kiến chuyên môn và đề xuất từ thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở cho quá trình hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn về phúc lợi động vật tại Việt Nam. Trong đó, một số nội dung cần được nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng Luật Chăn nuôi và Thú y sửa đổi, như quy định riêng về phúc lợi động vật; bổ sung các quy định về phúc lợi đối với động vật thủy sản và thú cảnh.

Hội thảo cũng đặt ra yêu cầu từng bước xây dựng khung chứng nhận, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về phúc lợi động vật cho từng nhóm vật nuôi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Phó chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho rằng: Việc từng bước xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cần nghiên cứu kỹ để phù hợp với điều kiện chăn nuôi trong nước, hài hòa với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, xây dựng các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cần các tiêu chuẩn riêng cho từng đối tượng vật nuôi, để vừa có tính khả thi khi áp dụng, vừa không làm gia tăng chi phí, giá thành đối với sản phẩm chăn nuôi.