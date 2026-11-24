Xây dựng Phú Thọ, Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ảnh: Trọng Tài

Thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 (Chương trình).

Cụ thể, Chương trình thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm động lực chủ yếu.

Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao của vùng, nhất là nông nghiệp xanh, hữu cơ, đặc sản, tuần hoàn, giá trị, hiệu quả cao; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, sản phẩm OCOP.

Đồng thời, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và một số sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng; phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực, lợi thế của vùng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại theo hình thức chính ngạch, xây dựng và kết nối các trung tâm logistics và dịch vụ gắn với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào.

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

Ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ

Cũng theo Chương trình, sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với các hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, các đô thị và trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước; phát triển hạ tầng năng lượng theo hướng hiện đại, an toàn, thông minh; phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh, thích ứng với điều kiện địa hình trung du, miền núi và biến đổi khí hậu...

Đáng chú ý, sẽ tập trung phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển khu vực động lực của vùng gồm Phú Thọ và Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng; ưu tiên phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số, có sức lan tỏa và dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Cùng với đó, phát triển các hành lang kinh tế quan trọng gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn; gắn với phát triển các cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, trung tâm đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, tăng cường liên kết nội vùng, liên kết với Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và kết nối với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Tổ chức mạng lưới đô thị đa tầng, đa trung tâm theo tiểu vùng, ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới; tăng cường liên kết đô thị - nông thôn, phát huy vai trò các đô thị trung tâm như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ trong lan tỏa phát triển và nâng cao chất lượng sống của người dân...